Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik heyet kampta denenmeye gelen Ukraynalı forvet oyuncusu Dmytro Semeniv'e hazırlık maçında görev verdi.
SEMENIV 11'DE OYNADI
Sivas Memleket Gazetesi'nin haberine göre; 24 yaşındaki forvet oyuncusuna Çekya temsilcisi karşısında 11'de görev veren teknik heyet futbolcunun hazırlık maçında sergilediği performansı mercek altına aldı.
TARAFTARLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ
Kırmızı-beyazlı ekipte denenmeye gelen bir oyuncusunun hazırlık maçında sahaya 11'de çıkması taraftarlar tarafından ilginç karşılandı. Ukraynalı oyuncunun hazırlık müsabaka temposunun beğenilip beğenilmediği konusunda açıklama yapılmadı.
SEMENIV 11'DE OYNADI
Sivas Memleket Gazetesi'nin haberine göre; 24 yaşındaki forvet oyuncusuna Çekya temsilcisi karşısında 11'de görev veren teknik heyet futbolcunun hazırlık maçında sergilediği performansı mercek altına aldı.
TARAFTARLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ
Kırmızı-beyazlı ekipte denenmeye gelen bir oyuncusunun hazırlık maçında sahaya 11'de çıkması taraftarlar tarafından ilginç karşılandı. Ukraynalı oyuncunun hazırlık müsabaka temposunun beğenilip beğenilmediği konusunda açıklama yapılmadı.
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