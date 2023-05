Son dakika... Sinan Oğan açıklama yaptı mı? Sinan Oğan kimi destekleyecek? Gözler Sinan Oğan'ın açıklama yapacağı saate çevrildi. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, sosyal medya hesabı üzerinden seçimlerin ikinci turuna ilişkin yaptığı açıklamada kararın açıklanacağı gün ve saati duyurdu.Sinan Oğan'ın basın bürosundan yapılan açıklamada, "ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Dr. Sinan Oğan, yarın saat 17.00'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaktır" ifadeleri yer aldı.ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mı yoksa Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek. Ankara kulislerinde merak edilen sorunun yanıtı yeni haftada belli olacak.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı genel merkezde ziyaret edecek. Görüşme basına kapalı gerçekleştirilecek.Saat 14'te yapılması planlanan görüşmede Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verip vermeyeceği ele alınacak.Ankara'da aynı saatlerde başka bir görüşme daha yapılacak. Geçtiğimiz çarşamba günü, ATA ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile CHP Genel merkezinde görüştüğü öğrenilen Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 13:30'da Ata İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi'ni ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüşecek.Ancak Halk Tv'de canlı yayına katılan Vecdet Öz'den ATA İttifakı'na ilişkin yeni bir açıklama geldi. Vecdet Öz, "ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Nezaketen birbirimize sorduk. Sinan Oğan dilediği şekilde hareket edebilir" dedi.Bu durumda ATA İttifakı'nın ittifak olarak bir adaya destek açıklaması yerine bileşenlerin ya da Sinan Oğan'ın bireysel olarak kimi destekleyeceğini açıklaması ihtimali ağırlık kazanmış durumda. Yeni haftanın ilk günü yapılacak temasların ardından kararın netleşmesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda yüzde 5,17 oy alarak dikkatleri üzerine çeken Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinde destekleyeceği tarafı bugün açıklaması bekleniyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, konuyla ilgili kendisine ulaşan kulis bilgilerini köşesinde paylaştı.Selvi'nin yazısından bir bölüm şöyle:"Edindiğim bilgiye göre Sinan Oğan bugün, ikinci tur seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayacak. Terör örgütlerinin desteği nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini ifade edecek.Ama Sinan Oğan sadece bir açıklama yapmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la vardıkları mutabakatı açıklayacak.Mutabakatın 4 maddeden oluştuğu söyleniyor.1- Anayasa'nın ilk dört maddesinin değişmezliği. Anayasa'daki Türk tanımının çıkarılmasına yönelik çabalara izin verilmemesi.2- Her türlü terör örgütüyle ve terörle mücadele.3- Sığınmacıların bir plan dahilinde tedrici olarak gönderilmesi.4- Uluslararası piyasalarla uyumlu, faiz politikalarında daha esnek olan bir ekonomi politikasının dizayn edilmesi."Sinan Oğan, sosyal medya hesabından 11 maddelikşu açıklamayı yaptı:"Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde;* Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik,* HDP üzerinden oluşturulan 'kilit parti' söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik,* İki ittifak arasında serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve adeta 'yedek' olarak görülen Türk Milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin merkezine yerleştirdik,* Türkiye'de güçlü bir Milliyetçi Seçmen kitlesinin görülmesine katkı sağladık, bu söylem milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı,* Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakla beraber, ikinci turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduk,* İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık, bizi 'dikkate almak istemeyen', 'saymaya gerek görmeyen' siyasetin bu başlattığımız hareketi saydığını gördük,* Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk, bu konuda her iki ittifakada da bir geri dönüş takviminin oluşturulmasına katkıda bulunduk,* PKK, FETÖ vb gibi her türlü terör örgütüyle mücadele konusunda takındığımız ilkeli ve kararlı tavrın siyasetin ana akımında da yer bulmasını sağladık,* HDP ve Hüda-Par'ın Türk siyasetini esir almalarına engel olduk,* Anayasanın değiştirilemez ilkeleri, Türklük gibi konularda farkındalık oluşturduk.* Yürüttüğümüz ilkeli ve kaliteli siyaset tarzı toplumumuzun büyük takdir ve desteğini görerek siyaset yapma tarzımızla farkındalık oluşturduk."