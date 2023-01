Shifting nedir, nasıl yapılır? Shifting yapmak günah mı? Shifting metodları

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Shifting, TikTokçular ve blog yazarları tarafından genellikle "fiziksel sınırlarını aşma" ve alternatif (çoğunlukla kurgusal) evrenleri ziyaret etme deneyimi olarak tanımlanır. Bu kişilerin anlattığına göre "shifter"lar, bu sözde "kuantum" yolculuklarını kolaylaştırmak için meditatif teknikler kullanmaktadırlar.Shifting'e başvuranlar arasında en popüler alternatif evreninin J. K. Rowling tarafından yaratılan Harry Potter serisinde tarif edilen Hogwarts Büyücülük ve Cadılık Okulu adlı hayali sihirbazlık okulu olduğu görülmektedir. Shifter'ların önemli bir bölümü, buradaki zorba ve acımasız bir karakter olan ve filmlerde aktör Tom Felton tarafından canlandırılan Draco Malfoy isimli hayali karakterin sevgilisi olma amacıyla Shifting'e başvurduğu görülmektedir.15 yaşındaki İrlandalı bir Shifter olan "Helen", şöyle diyor.Shifting, çok garip bir deneyim. Son derece gerçekçi bir rüya gibi, ama şimdiye kadar gördüğüm tüm rüyalardan daha gerçek. Shifting yapmadan önce telefonumdaki notlar uygulamasına kendime bir senaryo yazıyorum ve bu senaryoda, istenen gerçeklikte tam olarak ne olacağını planlıyorum. Bu, tam olarak ne olmak istediğimi görselleştirmeyi kolaylaştırıyor. Bu yüzden Hogwarts'a gittiğimi ve Draco'nun erkek arkadaşım olmasını istediğimi veya benimle flört edeceğini yazabilirim.18 yaşında olan ve Los Angeles'ta yaşayan "" ise şöyle diyor:Harry Potter ile ilk kez ilkokulda tanıştım. Büyükannem kitapları severdi ve yatmadan önce bize okurdu. Ben kendimi her zaman Slytherin evi ile özdeşleştirirdim ve Draco'ya aşıktım. Son zamanlarda TikTok, diziye olan sevgimi yeniden güçlendirdi.Shifting, büyüleyici bulduğum bir şey ve denemek istedim. Geçiş deneyimi herkes için farklıdır. Parlak beyaz ışıkların titrediğini görüyorum ve vücudum titremeye ve hissizleşmeye başlıyor. Bacaklarım seğiriyor ve düşüncelerimin 'hafifleştiğini' hissetmeye başlıyorum. Ayrıca arzu ettiğim gerçeklikte olan insanların konuştuğunu duyuyorum (bu, genellikle Draco oluyor).Diğer popüler evrenler arasında Shadowhunters, Star Wars, Marvel, Anime, Hetalia, My Hero Academia, Manga, Avatar gibi karikatür ve bilimkurgu evrenleri yer almaktadır. Shifter'lar bu evrenlerde kendilerini kurtadam gibi hayali karakterler olarak hayal etmekte veya alternatif aileler edinmektedirler. Böylece kendi gerçek dünyalarından uzaklaşarak, istedikleri veya hayal ettikleri türden hayatlar sürebilmektedirler.Shifting'in nasıl yapılacağı konusunda bir görüş birliği bulunmamaktadır ve herkes kendi yöntemlerini ileri sürmekte, diğer Shifter'ların yöntemlerinin hatalı olduğunu savunmakta ve bu şekilde kendilerine inanan kişilerden oluşan kamplar yaratmaktadırlar.Buna bağlı olarak Estelle Metodu, Asansör Metodu, Tren Metodu, Alice Harikalar Diyarında Metodu, Julia: I Am Metodu, Seren Metodu, Düşme Metodu, Erime Metodu, Yastık Metodu ve Kuzgun Metodu gibi bir dizi alternatif yöntem ileri sürülmüştür:Belki de en yaygın yöntem olan Kuzgun Metodu'nda kişi, deniz yıldızı pozisyonunda uzanır ve bir yandan "subliminaller" oynatılırken 100'e kadar sayar. Her bir sayı arasında da aşağıda yer vereceğimiz olumlu onaylamaları tekrar eder.Alice Harikalar Diyarında Metodu'nda kişi sırtüstü yatar. Bu sırada, alternatif gerçeklikteki karakterlerden biri (örneğin Draco Malfoy) "yanlarından geçene kadar" bir ağacın dibine oturduklarını hayal ederler. Bu noktada kişi, alternatif gerçeklikteki karakterle birlikte bir tavşan deliğinden düşerek paralel evrene geçtiklerini kurgularlar.Yastık Metodu'nda bir kağıda onaylamalar yazılır ve bunları yatmadan önce tekrar edilir. Sonrasında bu onaylama cümleleri yazılı kağıt, yastığın altına konarak uykuya dalınır.Asansör Metodu'nda bireyler kendilerini en üst kattaki alternatif evrene giden bir asansörde hayal ederler. Asansör, katları geçtikçe, güya "enerji seviyeleri yoğunlaşır". Enerji yeterince yüksek olduğunda, asansör kapıları alternatif gerçekliğe açılır.Shifting sırasında başka bir evrene geçtiğine inanan kişiler, zihinlerinde bir çeşit "alternatif klon" yaratmaktadırlar. Bu klon; Shifting yapan kişi gibi görünür, düşünür, hareket eder ve konuşur (eğer özellikle bu nitelikler değiştirilmediyse).Birçok durumda kişi, meditasyon ve kendi kendine hipnoz dolayısıyla uyku ile uyanıklık arasındaki bir hâlde bulunur.Terapist Grace Warwick, buna transliminal deneyim adını veriyor:Transliminal deneyimler uyanıkken ve en yaygın olarak zihin sakin bir durumdayken (örneğin, uyandıktan sonra ve uykuya dalmadan önce) ortaya çıkar. Sosyal medyada bolca bulunan 'Shifting talimatları', başlangıç noktası olarak yarı uykuda olmayı gerektiriyor. Daha sonra, tekrarlayan müzik [veya] yavaşça geriye doğru saymaya başlarlar. Tüm bu faktörler, transliminal bir deneyime elverişli bir duruma neden olacaktır.Tipik bir Shifting seansı şu şekilde yaşanır:Shifter'lar, "doğru evrene" gidebilmek ve orada istedikleri türden bir deneyim yaşayabilmek için çok detaylı ve genellikle yazıya dökülmüş bir senaryo hazırlarlar. Burada, arzu ettikleri boy uzunluklarından deri rengine, aile bireylerinden arkadaşlıklara, romantik ilişkilerden bina tasarımlarına kadar her türlü detayı belirlerler. Genellikle bu hikayeler 1. tekil şahısta yazılır ve anlatım dili, sanki anlatılanlar gerçekten yaşanmış gibidir. Senaryonun en önemli parçalarından biri olarak güvenlik kelimeleri görülür. "Kendi gerçekliğime dönmek istiyorum." gibi ifadelerden de oluşabilen bu sözcüklerin kişiyi alternatif evrenden gerçek dünyaya döndürdüğüne inanılır.Shifting'in muhtemelen en kritik noktası, kişinin olabildiğince rahatladığı ve meditatif bir hâlde olduğu bir duruma geçmesidir. Bu sayede kendi öyküsü ve inançları da dahil her türlü öneriye çok daha açık hale gelmektedir ve zihni daha kandırılabilir olmaktadır. Çoğu kişi bu sırada uykuya dalmaktadır (birçok Shifting metodu da bunu önermektedir) ve bu sayede rüyalar tetiklenebilmektedir. Bu meditasyonlar genelde 5-10 dakika sürmektedir.Yukarıda sözünü ettiğimiz metotlardan biri kullanılarak kişi, duyu organlarını tetiklemeye çalışır ve beynini alternatif bir evrene geçiş yaptığına inandırmayı hedefler. Metotların birçoğunda deneyimi pekiştirici cümlelere yer verilir. Bazı örnekler:"Arzuladığım realitedeyim ve bunu hissedebiliyorum.""Arzuladığım realitedeyim ve arzuladığım realite, senaryomu takip ediyor.""Bilincimi, istediğim zaman, istediğim gerçekliğe kaydırabilirim."İddiaya göre Shifting'in başarılı olduğunu (veya başarılı olmak üzere olduğunu gösteren bazı semptomlar vardır. Bunlar arasında ışık patlamaları görme, sesler duyma, vücutta uyuşukluk, ağırlık hissetme, dönme veya düşme hissi gibi psikosomatik semptomlar vardır.Kullanılan yönteme bağlı olarak kişi uyuduğunda veya gözlerini açtığında kendini alternatif evrende bulduğuna inanır. Böylece ilk maddede sözü edilen senaryo kendini gerçekleştirmeye başlar.Konuyla ilgili herhangi bir dini bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bir kimseden sadır olduğu iddia edilen olağan dışı hadiselerin, dini anlamda bir bağlayıcılığı yoktur.