Şevval ayı orucu nedir, faziletleri neler? 2023 Şevval ayı orucu ne zaman tutulur?

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Şevval ayı 6 gün orucu ne zaman? Şevval ayı Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 21 Nisan 2023 Cuma günü başladı. Bu ay içerisinde tutulan Şevval orucu zamanı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şevval orucu peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabiliyor.Şevval orucu, Ramazan'ın ardından tutulması tavsiye edilen bir oruçtur. Farz olmayan bir ibadet olan Şevval orucu, Ramazan ayından sonra tutulmaktadır.Ramazan ayının ardından gelen mübarek Şevval ayı 21 Nisan'da başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek. Şevval ayı orucu tutmak isteyen vatandaşlar 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir.Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.Şevval ayında hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Yani Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.