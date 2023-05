Şevval ayı namazı niyeti nasıl yapılır? Diyanet açıklaması

Şevval namazı çok faziletli bir namaz olduğu ve rivayet edilir. Bu önemli namazı kılabilmek için gerekli bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz. Kim Şevval ayında ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kılarsa, her rekatta 1 Fatiha ve 15 İhlası şerif okuyup, namazdan sonra 70 Salevat-ı şerife ve70 tesbih duası ( SübhanAllahi velhamdulillahi vela ilahe illAllahu vAllahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyilazim )okursa**Beni hak Peygamber olarak gönderen Hazreti Allah'a yemin ederim ki ; Herhangi bir kul bu namazı tarif ettiğim gibi kılarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pınarları akıtır.O hikmetlerle dilini konuşturur,o kişiye dünyanın derdini gösterdiğinde devasını da gösterir.Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki;Kim bu namazı vasf ettiğim gibi kılarsa, bu kılmış olduğu namazın en son secdesinden başını kaldırmadan mağfiret olur.O kişi , o yıl içerisinde vefat ederse, affa uğramış ve şehid olarak ölür.Eğer o kişi bu namazı seferde kılarsa varacağı yere kolaylıkla varır. Oradaki maksadına erer.Eğer o kişi borçlu ise , Allahu Teala onun borcunu eda ettirir, eğer o kişi ihtiyaç sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacını giderir.Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki; Herhangi bir kimse bu namazı kılarsa, Allahu Teala Hz. bu namaz içinde okuduğu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir."Ashab sorar ; "Mahrefe nedir ? Ya RasulAllah!"HZ.Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ; "Mahrefe Cennette , bağlık ,bahçelik, bostanlık, hurmalıktır ki ; bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yine de nihayete ulaşamaz ( Başladığı noktaya varamaz )."*-* Kaynak:Gunyetuttalibin(arabca aslının) 2.cildi 249.sayfasıBir oruçta hem kaza hem de nafile Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesyerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olurRamazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyam, 204; Tirmizi, Savm, 53; Ebu Davud, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Abidin, Reddü'l-muhtar, III, 421, 422).Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Ramazandan sonraki ay olan Şevval ayında tutulan oruca nasıl niyet edilir bilgisini edinmek için haberimizi okuyabilirsiniz. Şevval ayında tutulan 6 günlük oruç, Ramazan ayından sonra tutulan 6 günlük oruç şeklinde bulabilirsiniz. Şevval orucu nasıl tutulur konusunda var olan bilgileri bir araya getirerek sizler için hazırladık. [Taberani]Ramazan orucuyla şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır. [İbni Mace]Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.