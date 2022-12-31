Serdar Ortaç kimdir? 2023 İbo Show Yılbaşı Özel programı

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Serdar Ortaç kimdir? sorusu interntte çok aranıyor. Karabiberim, Mesafe ve Bilsem Ki gibi şarkılarla akıllara kazınan ünlü sanatçı yılbaşında İbo Show'a konuk oluyor. İşte Serdar Ortaç hakkında...Serdar ortaç,16 Şubat 1970'te İstanbul'da Vakıf Gureba Hastanesi'nde doğdu. İlk öğrenimini Kocamustafapaşa'da ve orta öğrenimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı. Lise öğrenimini ise Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi, Torna ve Tesviye bölümünde tamamladı. Çocukluğunda babasının yanında çalışır, hafta sonları ise simit ve su satardı. Babası sayesinde iş hayatını ve ayakta durmayı öğrendiğini, birçok şeyi babasına borçlu olduğunu sanatçı sık sık dile getirmektedir. Yüksek öğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde başladı fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.Bir sene kadar İstanbul'daki radyolardan birinde program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Radyo programlarını dinleyen bir albüm yapımcısı tarafından dönemin plak şirketlerinden biri olan RAKS ile sözleşme imzalaması teklif edildi. Böylelikle o güne kadar yazdığı şarkılarını, kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı.17 Ağustos 1994'te ilk albümü "Aşk İçin" ile müzik dünyasına merhaba dedi. "Karabiberim" ile çıkış yapan Serdar Ortaç, bu parça ile uzun süre gündemde kaldı. Serdar Ortaç bu başarısı ile 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" ödülünü kazandı.1 Mart 1996'da ikinci albümü olan "Yaz Yağmuru"nu yayınladı. Bu albümde söz ve müziğini Metin Arolat ile beraber yaptığı "Gamzelim", "Sana Uzandım", "Ben Adam Olmam", "Yaz Yağmuru" gibi pek çok hit şarkıya imza attı.21 Şubat 1997'de bu albümü "Loco Para Amar" adıyla tamamını İspanyolca seslendirerek Meksika'da bir albüm yaptı. Daha sonra Türkiye'de de bu albümü, İspanyolca bir single olarak hazırladı. Sanatçı bu yıl içerisinde Sibel Can'a verdiği "Padişah" adlı şarkı ile "Milliyet Yılın En Sevilen Şarkısı" ödülüne layık görüldü.3. albümü olan "Gecelerin Adamı", 10 Temmuz 1998'de piyasaya çıktı. Bu albümünde de aranjör olarak Selim Çaldıran ve Feyyaz Kuruş'la çalıştı, albümdeki "Gecelerin Adamı" şarkısı yılın en çok dinlenen şarkılarından birisi oldu. "Mutsuzsun" şarkısında Ebru Gündeş'le aynı klipte rol aldı. Ortaç, 1999 yılında "Hürriyet Altın Kelebek" yılın en başarılı sanatçısı ödülünü aldı.5. albüm çalışması "Bilsem ki" 21 Ekim 1999'da çıktı. Bu albümde Selim Çaldıran, Feyyaz Kuruş ve Murat Yeter gibi isimlerle çalıştı. "Asrın Hatası", "Bilsem ki" ve "Seninki" şarkıları albümün klip çekilen şarkıları oldu. 2000 yılında Ortaç, "Kral TV Video Müzik Ödülleri"de pop müzik en iyi erkek sanatçı ödülüne layık görüldü.6.albümü "Sahibinin Sesi" oldu. 7 Mayıs 2001'de piyasaya çıktı. Diğer sanatçı dostlarına verdiği şarkıların Hülya Avşar - Aradın mı?, Muazzez Abacı - Umrumda Değil, Sibel Can - Padişah ve Kanasın, Fulden Uras - Bensiz Olsun, Emel Müftüoğlu - Dertli Dünya yanı sıra kendi şarkılarının remixlerine yer verdi.7.albümü "Okyanus" 10 Temmuz 2002'de piyasaya çıktı. Albümde Erhan Bayrak, Erdem Kınay, Alper Erinç gibi müzisyenlerle çalıştı. İlk klip şarkısı olan "Kabahat" ikinci klibini çektiği "Geceleri Yakıp" ve yakın sanatçı dostu Ebru Gündeş'le düet yaptığı "Kararsın Dünyam" adlı şarkılarıyla öne çıktı.8.albüm "Beni Unut/Çakra" 12 Mart 2004'te satışa sunuldu. Aynı yılın Ekim ayında da 90'lı yıllarda çıkardığı albümlerin bulunacağı "Serdar Ortaç Klasikleri" albümünü de çıkardı.Ocak 2005 yılında ise şiir/anı türünde 2005 yılına kadar yazdığı şiir, şarkı sözü ve anılarından oluşan Bu Şarkılar Kimin İçin kitabını yayımladı.2005 yılında Serdar Ortaç "Kral TV Video Müzik Ödülleri"nde Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı ödülünü, "Mü-Yap Müzik ödülleri"de ise Yılın En Çok Satan Albümü ödülünü aldı.9.albüm "Mesafe" 25 Nisan 2006'da piyasaya sürüldü. Bu albümünde Mustafa Ceceli, Volga Tamöz, Suat Aydoğan, Erdem Kınay gibi isimleri tercih etti. Albümden "Sor", "Dansöz", "En Büyük Aşkım", "Gitme", "Mesafe", "Bebeğim Oldun" ve "Başardın Ağlatmayı" gibi hitler çıktı.10.albümü "Gold Remix 2007" 2 Nisan 2007'de satışa çıktı. Albümde "Mesafe"deki remixlere yer vermenin yanı sıra, düzenlemesini Mustafa Ceceli'nin yaptığı "Hayret", Volga Tamöz'ün düzenlediği "Garez" ve "İki Kalp" gibi 3 tane yeni şarkıya daha yer verdi. Aynı yılın sonunda 2007 yılında İstanbul'da verdiği konserlerin bir DVD'sini yayınladı.Serdar Ortaç'ın "Nefes" adlı 22 Mayıs 2008 yayın tarihli 11. albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. Albümde "Şeytan", "Ayrılmam", "Gram", "Heyecan" ve Suat Aydoğan'la düet yaptığı "Sana Değmez", Sultana ile düet yaptığı "Ayrı Gitme" ve Hadise'yle beraber seslendirdiği13 Mart 2009'da Gold Remix 2009 adlı remix 12. albümü piyasaya çıktı. Bu albümünde de "Nefes" isimli albümündeki remixlerin yanı sıra 4 yeni şarkıya daha yer verdi."Kral Tv Video Müzik Ödülleri"nde 2006 yılında "Gitme" ile Yılın Klibi, 2009'da ise Yılın Pop Sanatçısı ve Dijital Satış Diamond ödülünü, "Altın Kelebek Ödülleri"de 2006 yılında Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı ve "Dansöz" ile Yılın Şarkısı, 2009 yılında yeniden Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı ödülünü kazandı. Ayrıca 2007 yılında "Mü-Yap Müzik Ödüllerinde" Mesafe albümü ile Yılın En Çok Satan Albümü ödülünü aldı.13. albüm olan "Kara Kedi" 14 Mayıs 2010 tarihinde satışa sunuldu. Albümde İskender Paydaş, Suat Aydoğan, Volga Tamöz, Erhan Bayrak, Ionita Constantin, Sadun Ersönmez, Caner Tepecik gibi aranjörlerle çalıştı. "Kara Kedi" albümde "Poşet", "İşim Olmaz", "Mikrop", "Haksızlık", "Yeşil Su" ve "Kolayca" şarkılarına klip çekildi.14. albüm olan "Gold 2011" 7 Mart 2011 tarihinde yayımlandı. Serdar Ortaç 2010 yılında "Kral Tv Video Müzik Ödülleri"nde Kral Tv&Kral FM Özel Ödülü-Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı ödülüne layık görüldü. 2011 yılında ise "Balkanika TV-Balkan ödülleri"nde Yılın En İyi Erkek Sanatçısı ödülünü aldı. 15. albüm olan "Ray", 11 Haziran 2012 tarihinde piyasaya sürüldü.2014'te 20. Yılına Özel Olarak Hazırladığı 16. stüdyo albümü "Bana Göre Aşk"'ı yayımladı. Albüm çıktıktan kısa süre sonra 6 Haziran 2014'te İrlandalı Chloe Loughnan ile evlendi. Evlendikten kısa bir süre sonra multipl skleroz (MS) hastalığı olduğunu duyurdu. Bir süre hastanede tedavi gördükten sonra sağlık durumu iyiye doğru gitti.Bu dönem içerisinde "Kral Tv Video Müzik Ödüllerinde" Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı ödülünü, "Balkanika TV - Balkan ödüllerinde" ise Yılın En İyi Erkek Sanatçısı ve Yılın Projesi ödülünü aldı.6 Mayıs 2015 tarihinde 10 şarkılık "Çek Elini Kalbimden" adlı albümünü yayınladı. Serdar Ortaç 22 Temmuz 2015 tarihinde "Çek Elini Kalbimden" albümünden altı şarkının remix versiyonlarının bulunduğu Serdar Bizi Diskoya Götür adlı albümünü yayımladı.11 Mayıs 2016 günü "Gıybet" isimli 10 şarkıdan oluşan albümü sevenleriyle buluşturdu. 2017 yılında "Cımbız" isimli albümünü sevenlerinin beğenisine sunan Serdar Ortaç son olarak 2020 yılında "Biz İstemezsek" isimli single çalışmasıyla sevenleriyle buluşmuştur.