Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, Başakşehir karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. "Fenerbahçe'nin kalecileri bomba gibi diyen" Serdar Aziz, "Umut her zaman vardı bizde. Harun kardeşimizi çok seviyoruz. Son dakika olunca biraz daha güzel oldu. Harun'u tekrar kazandığımız için sevinçliyiz. Altay'la her zaman konuşuyoruz. Üzüldük ama bunlar futbolun içinde var. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Kalecilerimiz bomba gibi, Fenerbahçe kalesi eminellerde" ifadelerini kullandı.
Serdar Aziz: "Kalecilerimiz bomba gibi"
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, Başakşehir maçının ardından açıklamalar yaptı.
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18 Nisan 2021 22:36
Fenerbahçe
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