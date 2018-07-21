Serbest atlamada cesaret mi dediniz?

Tarihin en garip atlayışlarından birine imza atıyor ve doğal olarak da alkışı hakediyor.







İLGİLİ VİDEO Tarihin en garip atlayışlarından birine imza atıyor ve doğal olarak da alkışı hakediyor.

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