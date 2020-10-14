Sen Çal Kapım yeni bölüm izle, Sen Çal Kapımı izle son bölüm

Yeni bölüm Sen Çal Kapımı izlemek isteyen izleyiciler merakla bekliyor. Sen cal kapımı dizi yeni bölüm yayınlandıktan sonra gözler bir sonraki yani sen çal kapımı yeni bölüm tanıtımına çevrilmişti. Bir sonraki bölümde ne olacağını merak eden Hander Erçel ve Kerem Bursin hayranları birbirleri ile yeni bölümü beklemenin heyecanını yaşıyor. Son yayınlanan bölüm ve yeni yayınlanacak bölüm FOX'ta yayınlanan dizinin geniş bir hayran kitlesi tarafından izlendiğini gösteriyor.Sen çal kapımı dizisinin son yayınlanan bölümünü izlemek isteyenler ile birlikte yeni bölüm tanıtımını da oldukça merak etti.Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin bulunuyor. Sen çal kapımı diğer oyuncuları Neslihan Yeldan, Bİge Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anil İlter, Melisa Döngel, Çağri Çitanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelloğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger, Ahmet Mark Somers, İlkyaz Arslan.Tür: Romantik KomediYapim Şirketi: Mf YapımYapimci: Asena BülbüloğluGenel Koordinatör: Nevin AyazYönetmen: Yusuf PirhasanSenaryo: Ayşe Üner KutluUygulayici Yapımcı: Zeynep BilgiçMüzİsyen: Aytekin AtaşGörüntü Yönetmeni: İlker Erdoğan&Özgür DemİrSanat Yönetmeni: Serkan ÖzerStyling (Stil Danişmani) : Nesrin AyazHande Erçel Styling (Stil Danışmanı): Nilay Koçak MeralKostüm Sorumlusu: Venhar Kömür