Selena Selin öldü mü? Cansu Demirci öldü mü, neden öldü? | Rol arkadaşından yeni açıklama geldi!

Selena dizisi ile tanınan oyuncu Cansu Demirci ile ilgili son günlerde sosyal medya platformlarında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bir döneme damgasını vuran Selena'da Selin karakterini canlandıran Demirci son yıllarda ekranlardan ve gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Demirci ile ilgili geçtiğimiz aylarda bir fotoğraf paylaşılmıştı. Cansu Demirci'nin öldüğü iddiaları dolaşırken rol arkadaşından açıklama geldi.Çeşitli sosyal medya mecralarında Cansu Demirci'nin öldüğüne dair videolar paylaşılmaya başlandı. Bazı videolarda Cansu Demirci'nin öldüğü ve cenaze namazına ait olduğu görüntüler servis edildi. Bu paylaşımların da eski rol arkadaşı olduğu iddia edilen bir hesaptan yapılması da dikkat çekti. Oyuncunun öldüğüne dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Yapılan paylaşımların da gerçeği yansıtmadığı biliniyor.Cansu Demirci'nin öldüğüne dair iddiaları TikTok platformunda Dilara Kurtulmuş adında açılmış bir hesap paylaşıyordu. Selena dizisinde Nazlı karakterine hayat veren ve Cansu Demirci'nin rol arkadaşı olan oyuncu Dilara Kurtulmuş sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kurtulmuş, paylaşılan videoların kendisine ait olmadığını ve konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.Dilara Kurtulmuş açıklamasında "Bu TikTok hesabı bana ait değil! Instagram ve TikTok sayfalarımda paylaşımlarımı kopyalayarak uzun bir süredir benmişim gibi davranan bu hesap hakkında geçtiğimiz ay suç duyurusunda bulundum." dedi.Cansu Demirci 25 Nisan 1992'de İstanbul'da doğdu. St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndan 2010 yılında mezun olmuştur. 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. 2018 yılında, Almanya'da Bremen şehrinde Jacobs Üniversitesi yükseklisans eğitimini tamamlamıştır. Sihirli Annem adlı dizide konuk oyuncu olarak oyunculuğa başlayan Cansu Demirci Selena adlı dizide canlandırdığı Selin Aykar rolü ile geniş kitlelerce tanınmıştır. Demirci daha sonra oyunculuğu bırakmıştır.