SEL FELAKETİ 2023: Şanlıurfa sel felaketi can kaybı sayısı 15'e yükseldi

Meteoroloji Diyarbakır'ı uyardı!

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Şanlıurfa ve Adıyaman dün sel suları altında kaldı. Yaşanan felakette 15 kişi hayatını kaybederken, 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede yağışlar sona ererken, temizlik çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa'da Abide Kavşağı'nda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen iki büyük depremde yıkıma uğrayan afet bölgesi Şanlıurfa ve Adıyaman, dün sağanak etkisiyle sele teslim oldu.Bu sabah saatlerinde Şanlıurfa'da Abide Kavşağı'nda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken kentte ölü sayısı 13'e yükseli. Adıyaman'da ise iki kişi hayatını kaybetti.Bölyelikle, iki kentte yaşanan sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi.Şanlıurfa'da 2, Adıyaman'da da 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Şanlıurfa'da eğitime bugün de ara verildi.Şanlıurfa'da suyla dolan Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde arama kurtarma çalışması sürüyor.Güncellenecek...Adıyaman'da açıklamalarda bulunan CNN Türk muhabiri Samet Güner, aranan 3 kişiye ilişkin, "Sabah saatlerinde bir konteyner sele kapılmıştı içinde 12 kişi yaşıyordu. 8 kişi kendini konteynerdan atarak kurtarmış, 1 kişi yaşamını yitirmişti. Biri bebek, ikisi kadın 3 kişi aranıyordu. Ancak bir kadının bulunduğu ve yaşamını yitirdiği bilgisi geldi" ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesi olan Adıyaman'da sele ilişkin yaptığı açıklamada, "Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var" dedi.Soylu açıklamasında, "Buradaki çalışmalar valilerimiz, jandarma komutamız, bölge müdürlerimiz burada. Yollar açık, elektrik, su var. Tedbirlerimiz ve uyarılarımız devam ediyor. Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var" ifadelerine yer verdi.AFAD'tan yapılan açıklamada ise, "Bölgede meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Adıyaman ilimizin Tut ilçesinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Adıyaman, Adana, Kahramanmaraş ve Diyarbakır AFAD ekiplerimiz olay bölgesinde görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan yağış sonrası Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı. Vali Ayhan, Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade ederek, "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı, bugün de bekliyoruz. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yağış miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz. Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışısın etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi" dedi.Sağanak yağışın etkili olduğu kentte yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Ekili tarlalara zarar geldi. Yaşanan sel baskınlarına karşın vatandaşlar, su basan evlerini kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kentte halen birçok semte ulaşım sağanamazken, yağışların devam etmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi.Şanlıurfa Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, zemin ve bodrum katlardaki konutların boşaltılması çağrısında bulunuldu."Değerli Vatandaşlarımız; Dere yataklarına (Karakoyun) sınırı bulunan Akabe, Direkli, Devteyşti, Sancaktepe, Akpıyar bölgeleri başta olmak üzere zemin ve bodrum katlardaki konutları acilen boşaltmanız ve güvenli alanlardan ayrılmamanız önemli. Ağır hasarlı binalardan uzak durmanız, gerekmedikçe evlerinizden dışarı çıkmamanız, resmî kurumlardan yapılan uyarılara harfiyen uymanız can güvenliğiniz için önem arz etmektedir."Sağanağın ardından sel yaşanan Şanlıurfa ve Adıyaman'daki rüzgar ve buzlanma hava trafiğinde aksamalara neden oldu. AnadoluJet'in Ankara-Adıyaman seferini yapan uçak, şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle Adıyaman Havalimanı'na iniş yapamadı. Bir süre havada tur atan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na geri döndü.Olumsuz hava koşullarının yaşandığı diğer il Şanlıurfa'da da şiddetli rüzgar uçak seferlerinde aksamalara yol açtı. Şanlıurfa Havalimanı'na rüzgar nedeniyle iniş yapamayan bazı uçaklar, havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise şiddetli rüzgardan iniş yapamayarak başka illere yönlendirildi. Anadolujet'in Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağı Gaziantep Havalimanı'na, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Şanlıurfa seferini yapan uçağı ise Diyarbakır Havalimanı'na indi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege (Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Burdur, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Şanlıurfa ve Mardin için turuncu kodlu uyarı yapıldı.Sivas içinse sarı kodlu uyarı yapıldı.Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına geliyor.Turuncu kod - Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.