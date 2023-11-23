Haber Tarihi: 23 Kasım 2023 12:25 - Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 12:25

Şeker Yatırım halka arz ne zaman, kaç lot verir? Şeker Yatırım halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Sermaye Piyasası Kurulu, son haftalık bülteninde 3 şirketin halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Çates Elektrik Üretim, Şeker Yatırım Menkul Değerler ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, bu hafta SPK'den halka arz onay alan şirketler oldu. Peki, Şeker Yatırım halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ve kodu nedir? Şeker Yatırım halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi? Şeker Yatırım kimin, ne iş yapar?

Şeker Yatırım halka arz ne zaman, kaç lot verir? Şeker Yatırım halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?
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SPK 23 Kasım tarihinde 3 yeni halka arzı açıkladı! Bu şirketler; Çates Elektrik Üretim, Şeker Yatırım Menkul Değerler ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Piyasa ile yakından ilgili olanlar Şeker Yatırım halka arz ne zaman, kaç lot veriyor? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz tarihi ne zaman? İşte, detaylar...

ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN?

22 kasım gecesi SPK tarafından onayı duyurulan ve 23 kasım tarihinde halka arz takvimmnde yerini alan Şeker Yatırım Menkul Değerler a.ş.'nin halka arz tarihi henüz açıklanmadı.
ŞEKER YATIRIM KAÇ LOT VERİR?

SPK onayından geçen Şeker Yatırım SKYMD kodu ile işlem görecek ve 52.500.000 Lot pay dağıtacak.

ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz büyüklüğü 367.500.000 Lot olan Şeker Yatırım Menkul Değerler, tamamen "Eşit Dağıtım" olacak.

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Şirketin halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığını henüz duyurulmadı. Arzın ardından Şeker Yatırım SKYMD kodu ile işlem görecek.

 

 
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