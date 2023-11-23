Şeker Yatırım halka arz ne zaman, kaç lot verir? Şeker Yatırım halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

SPK 23 Kasım tarihinde 3 yeni halka arzı açıkladı! Bu şirketler; Çates Elektrik Üretim, Şeker Yatırım Menkul Değerler ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Piyasa ile yakından ilgili olanlar Şeker Yatırım halka arz ne zaman, kaç lot veriyor? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz tarihi ne zaman? İşte, detaylar...22 kasım gecesi SPK tarafından onayı duyurulan ve 23 kasım tarihinde halka arz takvimmnde yerini alan Şeker Yatırım Menkul Değerler a.ş.'nin halka arz tarihi henüz açıklanmadı.SPK onayından geçen Şeker Yatırım SKYMD kodu ile işlem görecek ve 52.500.000 Lot pay dağıtacak.Halka arz büyüklüğü 367.500.000 Lot olan Şeker Yatırım Menkul Değerler, tamamen "Eşit Dağıtım" olacak.Şirketin halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığını henüz duyurulmadı. Arzın ardından Şeker Yatırım SKYMD kodu ile işlem görecek.