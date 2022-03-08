Türkiye Karting Şampiyonası'nda üçüncü olan, Türkiye'yi Avrupa'da otomobil pist yarışlarında temsil eden ilk kadın pilot olmaya hazırlanıyor.Otomobil sporları tutkusunu 2020 yılından itibaren eğitimlerle geliştiren Seda Kaçan, bir kadın olarak otomobil sporlarında yarışmasının öyküsünü anlattı.Geçen sezon Türkiye Karting Şampiyonası'nda 10 yarışta, 2'si birincilik 7 podyum derecesi kazanan Kaçan, şampiyonayı ilk senesinde Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.Otomobil sporlarına ilgisinin nasıl başladığıyla ilgili Seda Kaçan,diye konuştu.Memur bir ailenin çocuğu olarak Kırklareli'de doğup büyüdüğünü, İstanbul'da üniversite eğitimi aldığını belirten Kaçan, şunları kaydetti:Otomobil sporlarının ana eğitiminin karting ile başladığını aktaran Seda Kaçan,şeklinde konuştu.Kadınlar için bu sporun zorluğuna ilişkin de Kaçan,ifadelerini kullandı.Seda Kaçan, kadın pilot olarak genç kadınlara ilham vermesi açısından TOSFED'in kendisini çok desteklediğini belirterek,dedi.Bu branşta milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven'i örnek aldığını aktaran Kaçan,şeklinde görüş belirtti.Uluslararası bir şirkette yönetici ve endüstri mühendisi olan Seda Kaçan, 2022 sezonunda İtalya'daotomobil pist yarışlarında Türkiye adına mücadele edecekolmak için çalıştığını kaydetti.açıklamasında bulundu.