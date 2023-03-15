SED yardımı mart 2023 ne zaman yatacak? SED yardımı yatan iller 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Mart ayının ortalarına gelinmesiyle beraber özellikle "Mart ayı SED yardımı ne zaman yatacak 14 Mart? SED yardım ödemeleri yattı mı?" gibi sorular yardım alan aileler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, SED yardımı Mart ayı ödemeleri ne zaman yatacak? SED yardımı ne kadar? SED yardımı nedir? SED yardımı hangi durulmada kesilir? Detaylar haberimizde...Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak ödeniyor. Ancak Mart ayı SED ödeme tarihiyle ilgili olarak resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapılırsa haberimizde yer vereceğiz. SED yardımı ödemelerin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğrenilebiliyor.SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldiği açıklanmıştı. Buna göre SED yardımı ödemeleri her ay ihtiyaç sahibi hanelere 3.038 TL olarak ödenmekte.Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklara verilen destek ödemesi.Sosyal Güvenceli olunması, muhtaçlık halinin sona erdiğinin tespit edilmesi veya yardım ödeme şartlarının (eğitim devam ve sağlık kontrol) gerçekleştirilmemesi nedeni ile yardım ödemesi kesilebilir.