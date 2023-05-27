Haber Tarihi: 27 Mayıs 2023 16:56 - Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 16:56

Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? 29 Mayıs okullar tatil mi, resmi tatil mi? -

2.Tur sonrası 29 Mayıs okular tatil mi, resmi tatil mi? sorusu seçimlere sayılı günler kala yeniden gündeme gelen konulardan birisi oldu. Türkiye, 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir kez daha sandık başına gidecek. Oy verme işlemleri için sınıflarda sandıklar kurulacak. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen seçimler nedeniyle MEB seçimlerin ertesi günü olan Pazartesi gününü tatil etmişti. Peki, 29 Mayıs Pazartesi günü okul var mı, yok mu? 2.Tur ertesi günü 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Bakan Özer'den beklenen açıklama geldi!

Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? 29 Mayıs okullar tatil mi, resmi tatil mi? -
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28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminin ardından 29 Mayıs Pazartesi okullar açık olacak mı, tatil edildi mi soruları hem öğrenciler hem de veliler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde oy almadığı için 2. tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. 14 Mayıs seçimleri sonrası 15 Mayıs Pazartesi günü tatil edilmişti. Peki, İkinci tur seçimleri sonrası okullar tatil mi?
29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullara eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara verilecek.

29 MAYIS'TA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

YÖK'ten üniversiteler tatil olup olmaması konusunda henüz bir açıklama gelmedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında, milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin merak ettiği soruları cevapladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık' açıklamasını yaptı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin ardından 29 Mayıs günü tüm yurtta okullar tatil edildi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ UZAYACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer gündeme dair önemli konularda açıklamalarda bulundu. Özer, okullar ne zaman kapanacak sorusuyla ilgili olarak, "16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık" ifadelerine yer verdi. Buna göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran Cuma günü sona erecek.

TÜRKİYE GENELİNDE OY VERME SAATLERİ KAÇ?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

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