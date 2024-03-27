Seçim günü seyahat yasak mı, şehir dışına çıkabilir mi?

31 Mart'ta Türkiye, sandık başına gidecek. Oy kullanacak olan vatandaşların gündeminde, "Seçim günü seyahat yasak mı? 31 Mart 2024 seçim günü yurt içi ve yurt dışı seyahat yasak mı?" soruları yer alıyor. İşte ayrıntılar...



SEÇİM GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



31 Mart seçim günü sokağa çıkma yasağı YSK seçim yasakları listesinde yer almıyor. Vatandaşlık görevi olan oy kullanma görevini yerine geitrdiği sürece vatandaşlara şehirler arası veya yurt dışına seyahat kısıtlaması getirilmemiştir. Ancak Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.



Seçim günü nereler kapalı?



Oy verme gününde, bütün eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnız yemek servisi yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamayacak.



Seçim günü yasakları ne zaman bitiyor?



Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.



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