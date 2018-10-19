Samsunspor'un adını değiştirerek Yılport Samsunspor oldu

2'nci Lig takımlarından Samsunspor, isim değişikliği için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru onaylandı.

19 Ekim 2018 18:06
Samsunspor'un adını değiştirerek Yılport Samsunspor oldu
Samsunspor'un sezon başında TFF'ye isim değişikliği ve şirketleşme için yaptığı başvuru dün itibariyle onaylanarak Kırmızı Beyazlı takımın ismi 'Yılport Samsunspor' olarak değiştirildi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Samsunspor Kulübü Derneği, federasyonumuza başvurarak Yılport Holding Anonim Şirketi ile imzaladığı sponsorluk sözleşmesi gereğince, kulübün tüzel kişiliğinin baki kalması kaydıyla, 2018-2019 sezonunda federasyonumuz nezdinde liglere katılım isminin 'Yılport Samsunspor' olarak kayıtlarda yer almasını talep etmiştir. Dosya evrakının incelenmesi neticesinde, gerekli evrakın federasyonumuza iletildiği görülmüş olup, Samsunspor Kulübü Derneği'nin 2018-2019 sezonu sonuna kadar müsabakalara 'Yılport Samsunspor' ismi ile katılmasının kabulüne, TFF Yönetim Kurulu'nun 17 Ekim 2018 tarih ve 100 sayılı toplantısında karar verilmiştir."
Buna göre Kırmızı Beyazlı takım 2018-2019 sezonunda maçlara 'Yılport Samsunspor' adıyla çıkacak.

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