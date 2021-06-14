Samsunspor, Soner Gönül'ü bitirdi

Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Soner Gönül transferinde mutlu sona ulaştı.

, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, Soner Gönül'ü bitirdi
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14 Haziran 2021 13:41
Yılport Samsunspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-Beyazlılar, TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Soner Gönül'e ilk resmi teklifini geçtiğimiz hafta yapmıştı. Hedef Halk'ın aktardığı habere göre; Başkent ekibiyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Soner'le anlaşma sağlandı. Kırmızı-Beyazlı kulüp, Ankara Keçiörengücü ile bonservis konusunda da sıkı bir pazarlık içerisine girdi ve taraflar anlaşmaya vardı.

GALATASARAY'DA OYNADI

Giresunspor altyapısında futbola başlayan 23 yaşındaki sol bek, Galatasaray'ın alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra sırasıyla, Erbaaspor ve BAK FK'da oynadı. 2019 yılından itibaren Keçiörengücü'nde forma giyen Soner'in, son dakikada bir aksilik yaşamazsa yeni adresi Yılport Samsunspor olacak.


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