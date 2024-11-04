Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? (4. hafta)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yarın itibarıyla başlıyor.
İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç programı (TSİ):
5 Kasım Salı:
20.45 - PSV (Hollanda) - Girona (İspanya)
20.45 - Slovan Bratislava (Slovakya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 - Real Madrid (İspanya) - Milan (İtalya)
23.00 - Liverpool (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 - Borussia Dortmund (Almanya) - Sturm Graz (Avusturya)
23.00 - Sporting (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)
23.00 - Lille (Fransa) - Juventus (İtalya)
23.00 - Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya)
23.00 - Bologna (İtalya) - Monaco (Fransa)
6 Kasım Çarşamba:
20.45 - Club Brugge (Belçika) - Aston Villa (İngiltere)
20.45 - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre)
23.00 - Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)
23.00 - Paris Saint-Germain (Fransa) - Atletico Madrid (İspanya)
23.00 - Inter (İtalya) - Arsenal (İngiltere)
23.00 - Feyenoord (Hollanda) - Salzburg (Avusturya)
23.00 - Kızılyıldız (Sırbistan) - Barcelona (İspanya)
23.00 - Sparta Prag (Çekya) - Brest (Fransa)
23.00 - Stuttgart (Almanya) - Atalanta (İtalya)
Haber ile daha fazlasına ulaşın: