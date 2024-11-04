Haber Tarihi: 04 Kasım 2024 13:05 - Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 13:05

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? (4. hafta)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta 4. hafta heyecanı yaşanacak. Avrupa'nın en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi, 36 takımlı yeni formatıyla düzenleniyor ve futbolseverler 4. haftada oynanacak maçları sabırsızlıkla bekliyor. Müsabakalar yarın başlayacak ve iki gün boyunca devam edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? (4. hafta)
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yarın itibarıyla başlıyor. 

İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç programı (TSİ):

5 Kasım Salı:

20.45 - PSV (Hollanda) - Girona (İspanya)
20.45 - Slovan Bratislava (Slovakya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 - Real Madrid (İspanya) - Milan (İtalya)
23.00 - Liverpool (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 - Borussia Dortmund (Almanya) - Sturm Graz (Avusturya)
23.00 - Sporting (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)
23.00 - Lille (Fransa) - Juventus (İtalya)
23.00 - Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya)
23.00 - Bologna (İtalya) - Monaco (Fransa)

6 Kasım Çarşamba:

20.45 - Club Brugge (Belçika) - Aston Villa (İngiltere)
20.45 - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre)
23.00 - Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)
23.00 - Paris Saint-Germain (Fransa) - Atletico Madrid (İspanya)
23.00 - Inter (İtalya) - Arsenal (İngiltere)
23.00 - Feyenoord (Hollanda) - Salzburg (Avusturya)
23.00 - Kızılyıldız (Sırbistan) - Barcelona (İspanya)
23.00 - Sparta Prag (Çekya) - Brest (Fransa)
23.00 - Stuttgart (Almanya) - Atalanta (İtalya)
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