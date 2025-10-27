2025 Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşmasının ne kadar olacağı, bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Her 3 yılda bir yenilenen promosyon görüşmeleri için gözler Sağlık Bakanlığı ve bankaların yapacağı görüşmelere çevrildi. Sağlık çalışanları enflasyon oranlarını karşılayan, reel değeri yüksek promosyon ödemesi talep ediyor. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması ne zaman belli olacak, ne kadar olacak?

Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci, 2025 promosyon anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın 90 bin TL nakit ve 10 bin TL para puan olarak bir promosyon anlaşması yaptığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 2025: Sağlık çalışanlarının banka maaş promosyonları ne zaman, ne kadar olacak? - 3

Kahveci açıklamasında, "Her yıla bir maaş tutarı olacak şekilde bir anlaşma yapılması gerekli iken böyle bir promosyon anlaşması bu haliyle kabul edilebilirlikten ve çalışanların beklentilerini karşılamaktan çok uzaktır. Bakanlık sosyal taraflarla birlikte yeni bir değerlendirme yapmalı ve promosyonun yükseltilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmalıdır. Önemli olan bir anlaşma yapılması değil çalışanı memnun edecek bir tutara imza atılmasıdır. Bu anlamda Bakanlığa çağrı yapıyor ve yeni bir değerlendirmenin zaruri olduğunu ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan promosyon anlaşmasına ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Bakanlığın promosyon anlaşması için 100 bin liralık taban fiyat belirlediği aktarılırken her il sağlık müdürlüğü promosyon anlaşmasını kendisi yürütüyor.

Promosyon görüşmeleri merkezden yürütülmediğinden her ilin Sağlık Müdürlüğü görüşmeleri yapıyor. Bazı illerin promosyon ödemesinin düşük kalması üzerine Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası'nın görüştüğü iddia edildi. Bakanlık çalışanlarına ödenecek promosyon tutarının en az 100 bin lira olması bekleniyor.