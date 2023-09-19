Haber Tarihi: 19 Eylül 2023 14:16 - Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 14:16

Safir yeni (4) bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir son (3) bölüm full izle!

Safir 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV'nin sevilen dizisi Safir son bölüm izle! Safir 3. bölüm tamamı izle! Yayınlandığı her bölüm rekorlar kıran Safir yeni bölümü izle! Safir yeni bölüm tamamı! Safir 4. bölümde neler olacak? Safir 3. bölüm fragmanı izle! Safir son bölüm full izle!

Safir yeni (4) bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir son (3) bölüm full izle!
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Safir 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV sevilen dizisi Safir son bölüm izle! Safir 3. bölüm tamamı izle! Yayınlandığı her bölüm rekorlar kıran Safir yeni bölümü izle! Safir son bölüm seyret! Safir yeni bölüm tamamı! Donmadan Safir 94. bölüm seyret! 2021 Safir son bölüm ATV izle! Safir 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Safir 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Safir dizisi ATV ekranlarında bu akşam 3. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 3. bölümün ardından şimdi de Safir 4. bölüm için araştırmalarına başladılar. Safir 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Safir 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Safir 4. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

Safir son bölümde neler oldu?


Feraye ve Ateş'in bir süredir görüştüğünü ve evlenmeye karar verdiklerini öğrenen Yaman çıldırır. Bu arada Feraye'yi ayak altında istemeyen Cemile Muhsin'i kızını İstanbul'a gönderme konusunda ikna etti.

Böylece Feraye, Ateş ile evlenmekten vazgeçti. Bunu Okan'dan öğrenen Yaman rahatlar. Ateş de Amerika'ya dönmeye karar aldı.

Ancak Cemile, Feraye'nin hamile olduğunu öğrenince işler değişir. Kıza kumpas kurarak bebeği aldırtmaya kalkar. Feraye son anda kendini kurtarır.

Tek başına yapamayacağını anlayan Feraye çaresiz Ateş'in evlenme teklifini kabul eder. Ateş, Feraye'yi gidip babasından ister.


Öte tarafta Bora'nın yoğun bakımdan çıkamayacağı öğrenilir. Vural Bora'nın telefon sinyalinin Gülsoyların konağından geldiği haberini alır.

İşin peşine düşer. Feraye'nin abisiyle evleneceğini duyan Yaman tüm gemileri yakıp Feraye'yi kaçırmaya kalkar

 

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Safir
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