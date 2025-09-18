Haber Tarihi: 18 Eylül 2025 17:26 -
Safi Arpaguş kimdir, nereli? Yeni Diyanet İşleri Başkanı kimdir?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karara göre; görev süresi dolan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Peki, Safi Arpaguş kimdir, nereli? Yeni Diyanet İşleri Başkanı kimdir?
2017'de Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Ali Erbaş'ın sekiz yıllık görev süresinin dolmasının ardından yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Diyanet İşleri Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş getirildi.
Prof. Safi Arpaguş kimdir?
Görev yaptığı Marmara Üniversitesi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Arpaguş 1967 yılında Amasya-Gümüşhacıköy'de doğdu.
Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi'nden 1985 yılında, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu.
Aynı üniversitede tasavvuf anabilim dalında 1992 yılında araştırma görevlisi olan Arpaguş, Yüksek lisansını 1994 yılında "Aziz Mahmud Hüdâyî'nin Nasâyıh ve Mevâiz İsimli Eseri" adlı çalışmasıyla tamamladı.
Ardından 2001 yılında "Mevlânâ'nın Dîni Anlatım Metodu" isimli tez çalışmasıyla doktorasını tamamladı.
Arpaguş 2008 yılında doçent olmadan önce İngiltere ve Suriye'de (2010) bulundu, 2014 yılında da profesör oldu. 2021'de ise İstanbul Müftülüğü'ne atandı.
Marmara Üniversitesi ilahiyat fakültesi tasavvuf anabilim dalı öğretim üyesi olan Arpaguş'ın Mevlânâ ve İslâm, Algı ve Anlatım; Mevlevîlik'te Manevî Eğitim; Aziz Mahmud Hüdâyi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsûhî Ankaravî, Minhâcü'l-Fukarâ gibi eserleri bulunuyor.
