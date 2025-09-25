Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilerek sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olan Sadettin Saran, seçimden 3 gün sonra 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sevincini yaşadı.
Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş Gain'i 85-83 mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip eden Saran, son düdüğün çalmasıyla büyük sevinç yaşadı.
Sadettin Saran, müsabakanın ardından oyuncuları kutladı.
Sadettin Saran 3 günde kupa kazandı
Sadettin Saran, başkan seçildikten 3 gün sonra Fenerbahçe'nin 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferini tribünden coşkuyla kutladı.
