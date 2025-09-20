S Sport Plus izle, Real Madrid Espanyol maçı S Sport canlı yayını izle

Real Madrid Espanyol S Sport şifresiz izle!
İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid ile Espanyol Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
REAL MADRID SOCIEDAD MAÇI CANLI, TIKLA
MUHTEMEL 11'LER Real Madrid:
Courtois, Militao, Alaba, Carvajal, Fernandez, Ceballos, Tchouameni, Vinicius, Arda, Diaz, MbappeEspanyol:
Dmitrovic, Calero, Cabrera, Romero Serrano, El Hilali, Dolan, Gonzalez, Lozano, Puado Diaz, Milla, Fernandez
La Liga'da 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Liderlik mücadelesini sürdüren Real Madrid, sahasında Espanyol'u ağırlayacak. Xabi Alonso yönetiminde sezona iyi başlayan Eflatun Beyazlılar, Santiago Bernabeu'da taraftarı önünde 3 puan arayacak. Milli futbolcumuz Arda Güler ise son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Peki, Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar! REAL MADRİD-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tarih: 20 Eylül Cumartesi
Saat: 17.15 (TSİ)
Stad: Santiago Bernabeu
Yayın: S Sport, S Sport Plus ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
La Liga'da geride kalan 4 maçta ilk 11'de başlayan ve 2 gol – 1 asistlik performans sergileyen Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso'nun Espanyol karşısında da ilk 11'de sahaya sürmesi beklenen isimler arasında. Genç yıldızın yükselen grafiği taraftarı heyecanlandırıyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın: