Rodrygo: "9 numara oynamayı sevmiyorum"

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, 9 numara oynamayı sevmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Rodrygo: '9 numara oynamayı sevmiyorum'
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15 Ekim 2023 18:23
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, 9 numara oynamayı sevmediğini açıkladı.

Rodrygo yaptığı açıklamada, "Farklı roller üstlenebilmek her zaman önemlidir. Kanatlarda oynamaktan memnun olduğumu sürekli söylüyorum ama 9 numara olarak oynamayı sevmiyorum. Real Madrid'de bunu yapmak zorundayım." dedi.

Genç oyuncu ayrıca, "Milli takımda sahanın her yerinde oynayabiliyorum. Bu kariyerim açısından da önemli, bana yardımcı oluyor. Tüm işlevleri yerine getirebilmek önemlidir." ifadelerini kullandı.

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