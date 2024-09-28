Haber Tarihi: 28 Eylül 2024 15:58 - Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 15:58

Rick And Morty 8. Sezon Ne Zaman?

7. sezonun prömiyeri 15 Ekim 2023'te yapılan dizinin hayranları yeni bölümler için beklemek zorunda. Peki, Rick And Morty 8. Sezon Ne Zaman?

Rick And Morty 8. Sezon Ne Zaman?
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Emmy ödüllü dizi, 8. sezonuyla 2025'te geri dönecek. Bu durum, dizinin her yıl yeni bölümler yayımlama serisine son verecek. Dizinin 7. sezonu, aralıkta final yapmıştı. 

Rick And Morty 8. Sezon Ne Zaman?

Rick and Morty hayranları, bekledikleri 8. sezon için biraz daha sabretmek zorunda kalacaklar. Ancak yapılan açıklamalara göre, bu sezonun hayranlarına beklediklerinden daha fazlasını sunacağına dair güçlü bir inanç var. Animasyon dünyasının sevilen çılgın dedesi ve torunu, 2025 yılında tekrar maceraya atılacak.
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