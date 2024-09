Emmy ödüllü dizi, 8. sezonuyla 2025'te geri dönecek. Bu durum, dizinin her yıl yeni bölümler yayımlama serisine son verecek. Dizinin 7. sezonu, aralıkta final yapmıştı.



Rick And Morty 8. Sezon Ne Zaman?



Rick and Morty hayranları, bekledikleri 8. sezon için biraz daha sabretmek zorunda kalacaklar. Ancak yapılan açıklamalara göre, bu sezonun hayranlarına beklediklerinden daha fazlasını sunacağına dair güçlü bir inanç var. Animasyon dünyasının sevilen çılgın dedesi ve torunu, 2025 yılında tekrar maceraya atılacak.

