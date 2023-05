Remzi Barlas kimdir? Remzi Barlas kaç yaşında, nereli, nerede?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



Tasarım Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Mühendislik ve Ürün Yönetimi sorumluluklarıyla 30 yılı aşkın mesleki deneyime sahip; Amacım, yenilikçi ve başarılı yeni havacılık ürünleri geliştirmek için ekipleri yönlendirmek veya yönlendirmek için becerilerimi ve geçmişimi uygulamaktır. Konsept aşamasından ön tasarıma, fabrikasyona ve uçuş testine kadar çeşitli teknik alanlarda ve aktif programlarda çeşitli disiplinleri kapsayan çeşitli rollerde birden fazla rolde çalışmış biri olarak, uçak ve UAS tasarımında önemli bir deneyime sahip çok disiplinli bir geçmişe sahip oldum. ürün platformu ve ürün ailesi tasarımına vurgu yaparak hem ticari hem de askeri uygulamalar.



Uzmanlıklarım arasında; Havacılık ve Savunma, Mühendislik ve Ürün Yönetimi, İnsansız Hava Aracı Sistemleri (UAS), Bölgesel Uçak, Uçak Tasarımı, Uçuş Mekaniği ve Kontrolü, Uçak Performansı, Modelleme ve Simülasyon, Uçuş Testi.



TUSAŞ yetkililerinin AKSUNGUR'u anlattığı bölümü, Savunma Sanayii Dergilik takipçilerimize sunuyoruz:



"AKSUNGUR büyük bir boşluğu dolduracak"



Dr. Ömer YILDIZ (İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı)



AKSUNGUR'u ANKA'nın altyapısını kullanarak geliştirdik. Yoğun rekabetin yaşandığı İHA dünyasında zaman çok hızlı akıyor, her şey çok hızlı gelişiyor. Sadece Çin'de 600'den fazla İHA firması var ve her yıl yeni ve daha iyi ürünleri piyasaya sürüyorlar. Rekabette geri kalmamak için bizim de bu tempoya ayak uydurmamız, yeni bir ürünü çok kısa bir sürede bir sürede geliştirmemiz gerekiyordu. AKSUNGUR'un fikirden uçan bir uçağa dönüşmesi 18 aydan kısa sürdü. Çözüm üretme ve ürün geliştirme hızımızı her geçen gün daha da artırmak için elimizde var olanı en iyi şekilde kullanmamız önemli. Esneklik, uyarlanabilirlik daha az insan kaynağı ile daha çok iş başarmak dikkat ettiğimiz diğer hususlar. Aynı kişilerle farklı ürünleri daha hızlı bir şekilde hayata geçirmelisiniz. Bu da yetenekli insan kaynaklarına sahip olmanız gerektiği anlamına geliyor. Arkadaşlarımıza farklı işler vererek yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki hedefimiz üçte bir insan kaynağı ve maliyetle, üç kat daha fazla ürünü üç kat daha hızlı üretebilmektir. Bunun için çok daha deneyimli arkadaşlara ihtiyacımız var. TUSAŞ ailesi bu anlamda büyük bir gelişme kaydediyor. AKSUNGUR şu anda sahada bir ihtiyacı giderecek, bu anlamda büyük bir boşluğu dolduracak. AKSUNGUR ile birlikte TUSAŞ olarak büyük bir yetenek kazandık. ANKA'yı üzerinde geliştirilebilecek hiçbir şey kalmayıncaya kadar geliştirmeye ve iyileştirmeye devam edeceğiz.



"AKSUNGUR'a ilgi çok büyük"



Remzi BARLAS (Mühendislik Direktörü)



AKSUNGUR, ANKA'nın kalkış ağırlığı ve taşıma kapasitesinin yaklaşık iki katı büyüklüğünde olan ve daha ağır sıkletlerdeki faydalı yük ve mühimmatları taşıyabilecek bir İHA sistemidir. TEI tarafından üretilen yerli motorun entegre edilmesiyle de 40.000 feet irtifalarda görev yapabilme yeteneğine ve 40 saate varan havada kalma süresine sahip olacak. 2019 yılı sonuna kadar AKSUNGUR'u, ağır mühimmatlardan en az bir tanesini atabilecek şekilde kalifiye etmeyi hedefliyoruz. Bir sonraki hedefimiz ise 2020 yılının ilk çeyreğinde AKSUNGUR'un seri üretimine başlamak olacak. ANKA ile kurduğumuz ortak yer sistemleri ve haberleşme altyapısı sayesinde kullanıcılarımız karma bir ANKA ve AKSUNGUR filosunu lojistik ve eğitim kolaylıklarıyla işletebilecekler. Mevcut ANKA kullanıcılarının tamamı AKSUNGUR'a da büyük bir ilgi gösteriyor. Bunun dışında ihracat konusunda da başarı elde edebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. IDEF 2019 Fuarı'nda ilk kez tanıtımını yaptığımız AKSUNGUR'a gösterilen büyük ilgi, onun, ülkemizde ve yurt dışında da başarılı bir ürün olacağının en büyük kanıtlarından biri.



"Daha hızlı ürünlerle yolumuza devam edeceğiz"



Ayhan DEMİRKOL (Programlar ve Sözleşmeler Direktörü)



ANKA Projesi aslında 1990'lı yıllarda başlamış olan ArGe çalışmalarının 2007 yılında yeniden şekillendirilerek, müşteri ihtiyaçlarına göre yoğrulmasıyla başlatıldı. Bugün ise ANKA, Hava Kuvvetleri'ne ve milli istihbarata yapılacak olan tüm teslimatlarını tamamladı, Jandarma da Genel Komutanlığı'na ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na hizmet etmeye devam ediyor. Bir merkezden, kalktığı yerden bağımsız olarak kontrol edebilen ve yer sistemine bağımlı olmadan çalışabilen bu sistemin örneklerini yalnızca Amerika'da görebilirsiniz. ANKA'nın en güçlü yanlarından biri de kısa zamanda 17 bin saat havada kalarak, 15 bin saat boyunca savaş ortamında görev yapması ve kırım yaşanmadan tüm bu süreçlerini tamamlamasıdır. Biz bir ürünü tüm ömrü boyunca geliştirmeye devam ediyoruz. ANKA'nın arkasında 10 bin kişilik büyük bir aile var. Buzlanma şartlarında uçan, sinyal istihbarat sistemi, (COMINT, ELINT) SAR, silah ve MX- 25 dâhil dört farklı EO/ IR kamerayı faydalı yük olarak taşıyabilen, GPS'siz ortamda uçabilen, otomatik kalkış ve iniş yapabilen bir üründen bahsediyoruz. AKSUNGUR'da mevcut sistemlerimizi kullanabilecek bir ürünümüz. Kullanıcılarımız mevcut sistemleri değiştirmeden AKSUNGUR'u kullanırlarken, biz daha hızlı ürünlerle yolumuza devam edeceğiz.



"Bilgi birikimi gün geçtikçe artıyor"



Erol OĞUZ (Programlar ve İş Geliştirme (ANKA-B) Müdürü)



"Yer kontrol istasyonu, yazılım, iletişim sistemleri, harekât yetenekleri gibi temelde ANKA ile aynı kabiliyetlere sahip olan AKSUNGUR'un ait olduğu ürün ailesinden bağımsız olarak kendine has birçok farklı kabiliyeti bulunmaktadır. ANKA ile ortak yeteneklerini de kullanarak, ilave özelliklerini yapılan testlerle olgunlaştırarak, geliştirmeye devam ediyoruz. AKSUNGUR'u, belirlenen harici veya dahili faydalı yükleri entegre ederek laboratuvar, yer ve uçuş testlerine tabi tutacağız. Yoğun bir süreç bizi bekliyor ve bu süreçte AKSUNGUR'un kime hizmet edeceği belirlenerek, nihai geliştirmeleri de kullanıcılarının istekleri doğrultusunda yapılacak. Yıl sonuna kadar entegrasyon ve test aşamalarının tamamlanacağını öngörüyoruz. Bu süreçte kuvvetlerimizde görev yapan ANKA'larımızın da saha iyileştirmelerini yapmaya devam edeceğiz. ANKA ürün ailesine ait tüm ürünlerimiz için çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Ekibimiz, ANKA Sisteminin her geçen gün daha da gelişmiş özelliklere sahip olması için çalışmalarına devam ediyor. Bu sayede ise bilgi birikimimiz ve hızımız her geçen gün daha da artıyor."



"AKSUNGUR sahada yüksek katma değer sağlayacak"



Aytunç ARABACI (AKSUNGUR Teknik Yöneticiliği Entegre Ürün Sorumlusu)



AKSUNGUR İHA Sistemi; hâlihazırda silahlı kuvvetler envanterinde başarı ile kullanılan ANKA İHA Sistemi ile ortak özellikleri ve yerli pazarda ilk olacak ek kabiliyetleri olmak üzere iki temel özellik üzerine tasarlandı. Bu anlayış ile çıktığımız yolda kâğıt üzerindeki taslak çizimden ilk uçuşa 17 ay gibi çok kısa bir sürede gelindi. Gürbüz ANKA aviyonik mimarisinin temel alındığı, yer sistemlerinin aynen kullanıldığı AKSUNGUR bu yönüyle harekât ortamında kullanıcıya esneklik kazandırmaktadır. Farklı yönleri ise bir insansız hava aracının en önemli özelliği olan faydalı yük kapasitesi, uçuş irtifası ve uçuş süresidir. Bu kapsamda, 750 kilogram faydalı yük kapasitesi, 40 saate varan uçuş süresi ve 40.000 feet yüksekliğe çıkabilmesi ile rakiplerinin önüne geçmektedir. İnsanlı savaş uçakları ile yapılan taaruz görevlerini yapılabilmesi, çift motorlu oluşu, uçuş güvenliği ve sivil hava sahasının da üzerinde yer alan irtifalara çıkabilmesi sistemin öne çıkan unsurlarıdır. AKSUNGUR platform tasarımının getirdiği esneklik ile Strike/IMINT/SIGINT/MSA/MPA gibi çok farklı harekât konseptlerine hazır hâle gelmeye açık bir İHA Sistemidir.



