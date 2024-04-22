Real Madrid - Barcelona maçındaki bu pozisyonda top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?🤔pic.twitter.com/2PDRqJvW99



— Sporxtv (@sporxtv) April 21, 2024

Real Madrid, Vinicius ile El Clasico'da eşitliği sağladı.pic.twitter.com/uBRG5peX1f



— Sporxtv (@sporxtv) April 21, 2024

⚡️Lucas Vazquez, Real Madrid için kritik gollerine devam ediyor!pic.twitter.com/oPPQ0ImzUo



— Sporxtv (@sporxtv) April 21, 2024

İspanya LaLiga'nın 32. haftasında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-2'lik skorla kazandı.Barcelona, 6. dakikada Andreas Christensen'in golüyle öne geçti. Real Madrid bu gole 18. dakikada Vinicius Junior'un penaltı golüyle karşılık verdi.Barcelona'nın 28. dakikada Lamine Yamal ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından iptal edildi. Barcelonalı oyuncular uzun süre bu pozisyonda topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazda bulunsa da hakem Cesar Soto Grado oyunu devam ettirdi.Barcelona, eşitliği 69. dakikada genç oyuncusu Fermin Lopez ile buldu. Real Madrid, yalnızca 4 dakika sonra bu gole cevap verdi Lucas Vazquez'in golüyle tekrar eşitliği sağladı.Jude Bellingham, 90+1'de maçın skorunu belirledi ve Real Madrid, El Clasico'nun yanında adeta şampiyonluğu da kazandı.La Liga'daki yenilmezlik serisini 26 maça çıkaran Real Madrid, puanını 81'a yükseltti ve bitime 6 hafta kala Barcelona ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.Real Madrid, gelecek hafta lig 6'ıncısı Sociedad'a konuk olacak. Barcelona ise Valencia'yı Montjuic'te ağırlayacak.La Liga'da 189. kez karşı karşıya gelen İspanya'nın iki büyük kulübünden Real Madrid'in 79, Barcelona'nın 75 galibiyeti bulunurken, 35 maç beraberlikle bitti.Hafta içi Manchester City'e karşı deplasmanda penaltılara kadar uzanan bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti, ufak bir rotasyon yaptı.Kalede Lunin formasını korurken, savunma hattında Vazquez, Tchouameni, Rüdiger ve Camavinga; orta sahada Modric, Kroos, Valverde üçlüsünün önünde Bellingham; hücumda ise Rodrygo ve Vinicius yer aldı.Milli yıldızımız Arda Güler, mücadelede yedek bekledi.Barcelona'da ise kalede Ter Stegen; savunmada Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo; orta alanda Christensen, İlkay ve Frenkie de Jong, hücumda Lamine Yamal, Raphinha ve Lewandowski yer aldı.Maça daha atak ve daha hızlı başlayan Barcelona olurken Real Madrid ise Manchester City ile oynadığı maçın da etkisiyle daha tedbirli başladı.Barça, Manchester City'nin aşamadığı Real Madrid duvarını 6. dakikada kornerle aştı. Christensen, ceza sahası içinde bir an boş kaldı ve yaptığı kafa vuruşuyla Barça'yı öne geçirdi.Real Madrid, 1-0'dan sonra tempo yükseltti. 8'de Vinicius, ceza sahası içinde net bir fırsatı değerlendiremedi. Arka arkaya ataklarla baskısını artıran Real Madrid'e karşı Barça, Lamine Yamal'ı kullanarak kontratak fırsatları aradı.16. dakikada Barça'nın genç stoperi Pau Cubarsi, ceza sahası içerisinde penaltı yaptırdı. Real Madrid, 18'de Vinicus Junior'un penaltı golüyle skora dengeyi getirdi.Barça, 1-1'den sonra tekrar topun sahibi oldu ve baskını artırdı. Lewandowski, 25'te net bir gol fırsatından yararlanamadı.28'de Barça'nın Lamine Yamal ile sevindi ancak VAR incelemesinin ardından topun çizgiyi geçmediği belirlendi ve hakem Grado, oyunun korner ile başlamasını istedi.Barcelona'nın en önemli oyuncularından Frenkie de Jong, 45+3. dakikada sakatlandı ve yerine Pedri oyuna dahil oldu.İkinci yarıya iki takım da çok durgun başladı. Real Madrid, Vinicius ve Rodrygo ile kontratak fırsatları ararken Barcelona top çevirerek set oyununda pozisyon aradı.Yorgunluğun etkilerinin iyice görüldüğü son yarım saatte ilk hamle Xavi'den geldi. Lewandowski ve Raphinha çıkarken yerlerine Ferran Torres ve Joao Felix girdi.İki hücum oyuncusunun değişimiyle tempoyu giderek artıran Barcelona, 69. dakikada Fermin Lopez ile golü buldu. Lamine Yamal'ın ortasında kaleci Lunin'den seken topu iyi takip eden Fermin, topu ağlara gönderdi.Ancelotti, bu gol sonrası Camavinga yerine Fran Garcia, Kroos yerine Brahim Diaz'ı oyuna alarak sol bek ve merkezi tazelemiş oldu.Real Madrid'in Barça'ya cevabı yalnızca 4 dakika sonra oldu. Soldan bindiren Vinicius Junior'un ortasında Barça sağ beki Cancelo pozisyonda kademe hatası yaptı ve arka direkte bomboş kalan Lucas Vazquez skora dengeyi getirdi.2-1'ken Ancelotti tarafından Arda Güler ısınmaya gönderilmişti ancak bu gol sonrası Ancelotti fikrini değiştirdi ve Rodrygo yerine Eder Militao'yu oyuna aldı.2-2'den sonra Barça'da moraller düşerken Real Madrid daha fazla güven kazandı ve daha çok oyuncuyla Barça kalesine saldırmaya başladı. 78'de Vinicius Junior, inanılmaz bir gol fırsatından faydalanamadı.Barça, son 10 dakikada topa daha çok sahip taraf gibi gözükürken Real Madrid, her kaptığı topta Barcelona kalesine gidip tehlike yaratmaya başladı.Giderek daha fazla açık vermeye başlayan Barça karşısında Real Madrid, 90+1'de ikinci gole benzer şekilde galibiyet golünü buldu.Brahim Diaz, topu orta sahadan alıp 35 metre boyunca driplin yapmasının ardından topu sağdan bindiren Vazquez'e aktardı. Vazquez'in ortasında bu kez Barça sol beki Kounde kademeye girmedi ve Bellingham arka direkte bomboş vurup fileleri havalandırdı.Real Madrid, bu golle birlikte şampiyonluğu neredeyse cebine koymuş oldu.