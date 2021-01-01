Ray Allen'dan, çok üçlük deneyen takımlara eleştiri!

NBA efsanesi Ray Allen, NBA takımlarının gereğinden fazla üçlük denemesini eleştirdi.



Kariyerinde iki kez NBA şampiyonu olan ve lig tarihinin en çok üçlük isabetine sahip olan Allen, oyunun giderek daha fazla dış şutlara yönelmesinden hoşlanmadığını, orta mesafe şutun da kullanılması gerektiğini açıkladı.



Allen, ESPN'de Mike Greenberg'e şunları söyledi:



"Bence oyun hala inanılmaz eğlenceli. Ama oyunda kaybolan çok sayıda farklı dinamik olduğu için, biraz cazibesini kaybettiğini düşünüyorum. Aslında birkaç gün önce Instagram yayınımda orta mesafe şutun yavaşça bittiğini söylemiştim.



Birkaç yıl önce şampiyonluğu kazanan Toronto'ya baktığınızda, harika üçlükçüleri olsa da, onların fake atıp boyalı alana girerek orta mesafe şut attığını görüyordunuz.



İçeride sizi sürekli bekleyen bir pivot olduğu için, her zaman çembere gidemiyorsunuz. Ama onlar yarı yolda durup bir anda şuta kalkıyorlardı. Bugünlerde daha çok, üçlük çizgisinin gerisinde fake attıktan sonra yana doğru adım atıp şut attıklarını görüyorsunuz ama halbuki içeride orta mesafeden atacağınız bir şuttan çok daha zor bir şey denemiş oluyorsunuz.



Bunu izlemenin, küçük çocuklar için iyi olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben çocuklarıma, 'Sıkı oynayın, NBA'den yapılması ve yapılmaması gerekenleri öğrenin ama sadece üçlük atmaya çalışmayın' derim. Şahsen ben maçlara üçlük atarak başlamaktan nefret ederdim. Çünkü bunu ritme girerek yapmanız gerekir. Serbest atış çizgisine gidin, kolay turnikeler atın ve ardından bir hücum ribaundı sonrası üçlüğü deneyin."



