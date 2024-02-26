Ramazan Pidesi 2024 Fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan pidesi fiyatı ne kadar, kaç TL?

Mübarek Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi haline gelen Ramazan pideleri için hazırlık süreci fırınlarda başladı. İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan ayında pide fiaytlarına odaklandı. 2024 Ramazan pidesi fiyatı da açıklandı. Peki, Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL oldu?



RAMAZAN PİDESİ NE KADAR 2024?



Ankara ve İstanbul'da 250 gram Ramazan pidesinin fiyatı 15 lira olarak belirlendi.



RAMAZAN PİDESİ FİYATI 2024



Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan, 300 gramı 18 liradan satılacağını duyurdu.



Ankara, Antalya'da 250 gram 15 TL olacak. İzmir'de 300 gram 18 TL. İstanbul'un ilçelerinde 250 gram 15 TL ve 330 gram 20 TL, 500 gram 30 TL olacak. Türkiye'nin hiçbir yerinde 60 TL'nin üzerinde olmayacağı da eklendi.



2023 yılında 300 gramlık ramazan pidesinin fiyatı 10 liraydı. İstanbul'da 2022 yılında 330 gram pidenin satış fiyatı 6 TL idi. 2021 yılında ise 365 gram pidenin satış fiyat 4 TL olarak açıklanmıştı.







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