Haber Tarihi: 05 Mart 2024 11:50 - Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024 11:50

Ramazan ne zaman, kaç gün kaldı? 2024 Ramazan-oruç ne zaman, ilk oruç ne zaman? (Diyanet Ramazan takvimi)

2024 Ramazan ayı başlangıcı tarihi, ekim ayına girilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının gelişiyle birlikte bu yıl yine ibadetler gerçekleşecek ve oruçlar tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte, Ramazan tarihi belli oldu. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? 2024 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Ramazan-oruç ne zaman, kaç gün tatil?

Ramazan ne zaman, kaç gün kaldı? 2024 Ramazan-oruç ne zaman, ilk oruç ne zaman? (Diyanet Ramazan takvimi)
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Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk orucun hangi tarihte tutulacağı, Ramazan ayının gelmesini bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 2024 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte Diyanet tarafından açıklanan tarih.
RAMAZAN NE ZAMAN? 2024 RAMAZAN AYI BAŞLANGICI

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2024 yılında Mart ayına denk geliyor.

Buna göre; Ramazan ayı, 11 Mart, Pazartesi günü başlayacak ve son oruç 9 Nisan, Salı günü tutulacak. 

Orucun İlk Günü Ne Zaman

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bildirmesine göre 11 Mart Pazartesi günü başlamaktadır. Ramazan başlangıcı, 11 Mart olduğuna göre Müslümanlar bu gün, bir ay sürecek olan Ramazan orucunun ilk gününe niyetlenirler.

2024 Ramazan Bayramına Kaç Gün Kaldı?

Sağlık durumu yerinde olan her Müslüman'ın oruç tutması farzdır. Bir ay süren bu ibadetin nihayete ermesiyle Ramazan Bayramı kutlanır. Ramazan Bayramı, tüm aylardan daha hayırlı ay olan Ramazan'ın bitişini eda etmek anlamına gelir. Müslümanlar Ramazan Bayramı'nda sıla-ı rahim yaparlar, Allah'a şükrederler ve bir sonraki Ramazan ayına kavuşmak için Allah'a dua ederler. 2024 yılı Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba gününe denk gelmektedir.

Ramazan Bayramı Ayın Kaçında ve Ne Zaman Bitecek?

Ramazan ayının son günü, arefe günü Nisan ayının 9. günüdür. Ramazan Bayramı 10 Nisan'da başlamaktadır. Nisan ayının 10-11 ve 12. günleri Ramazan Bayramı olarak belirlenmiştir. 12 Nisan, Ramazan Bayramı'nın son günüdür.

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan Bayramı, İslam dünyasında önemli bir dini bayramdır. Ramazan ayının sonunda, oruç tutmanın ve ibadetlerin ardından kutlanır. Müslümanlar için büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılanan bu bayram, aynı zamanda sevdiklerle bir araya gelme, dayanışma ve yardımlaşma zamanıdır.

Ramazan Bayramı, İslam takvimine göre Ramazan ayının son gününe denk gelir. Ayın birinci günü, bayramın ilk günüdür. Bayram namazının kılınmasıyla başlayan bu özel gün, aile ziyaretleri, dualar, hediyeleşme ve tatlı ikramlarıyla doludur.

Her yıl, Ramazan Bayramı'nın tarihi, İslam takvimine göre değişir ve hilal gözlemlenerek belirlenir. Bayram, Müslüman toplumlarında birlik, beraberlik ve hoşgörü ruhunu pekiştirir. Müslümanlar, bayram süresince ailelerini ziyaret eder, yakınlarına hediyeler verir ve fakirlere yardımda bulunur.

Ramazan Bayramı, dünya genelinde milyonlarca Müslüman tarafından coşkuyla kutlanır. Bayramın getirdiği mutluluk ve sevgi, toplumların birbirine daha da yakınlaşmasına ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine vesile olur.

Bu anlamlı dönemde, insanlar birbirlerine hoşgörüyle yaklaşır, geçmişteki kırgınlıkları unutur ve yeni umutlarla dolu bir geleceğe adım atarlar. Ramazan Bayramı, Müslüman toplumlar için manevi bir şölen ve sevgi dolu bir kutlama olma özelliğini her zaman korur.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir.

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler.

Kadir Gecesi ile ilgili olarak, Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir Suresi'nin ilk üç ayetinde "Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." denmektedir.


2024 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

9 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi

10 Nisan Ramazan Bayramı 1.gün

11 Nisan Ramazan Bayramı 2.gün

12 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Kurban Bayramı Arifesi

16 Haziran Kurban Bayramı 1.gün

17 Haziran Kurban Bayramı 2.gün

18 Haziran Kurban Bayramı 3.gün

19 Haziran Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

 
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