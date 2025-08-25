Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, yapay zekadan aldığı taktiklerle YKS'de bir vakıf üniversitesinde İngilizce psikoloji bölümünü kazandığını açıkladı.



Bu haber kısa süre içinde kamuoyunun dikkatini çekerken "Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara kimdir?" sorusu yeniden gündeme geldi.



PROF. DR. BEHÇET YALIN ÖZKARA KİMDİR?



Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, yapay zekadan aldığı taktiklerle sallayarak girdiği YKS sonucunda kazandığı bölümü açıklamasıyla gündeme geldi.



Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme bölümünde Doçent Doktor olarak çalıştığı bilinmektedir.



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F işletme bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Yüksek lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesinde, doktora öğrenimini ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde tamamladı.



Doktora çalışmaları esnasında Seul Hanyang Üniversitesinde, doktora sonrası araştırmaları sırasında da Massachusetts Üniversitesi ve Michigan Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulundu.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: