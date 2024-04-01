Haber Tarihi: 01 Nisan 2024 13:38 - Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2024 13:38

PFDK sevkleri ne zaman açıklanıyor? 2024 Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı mı?

Son dakika spor haberi: Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper lig'in 30. haftasında karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 3-2 kazandı. Maç sonunda ise taraftarların sahaya inmesinden sonra ortalık karıştı. Bu karşılaşmada ise cezalar ne olacak? İşte detaylar...

PFDK sevkleri ne zaman açıklanıyor? 2024 Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı mı?
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Trabzonspor'dan antrenör Egemen Korkmaz, Fenerbahçe'de ise kulüp görevlileri Kürşat Çiftlik ve Okan Özkan'ın PFDK'ya sevk edildi.

PFDK'ya sevk edilen isimler arasında Fenerbahçe'den Bright Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat yer aldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın aynı müsabakadaki "kavgası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL'in 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "kavgaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE 'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "kavgaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT 'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "kavgası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi KÜRŞAT ÇİFTLİK 'in aynı müsabakadaki "kavgaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi OKAN ÖZKAN 'ın aynı müsabakadaki "kavgası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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