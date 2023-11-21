Pazar günü kar mı yağacak, ne zaman yağacak? 2023 İstanbul, Ankara, İzmir kar yağışı ne zaman?

Sıcak günler yerini soğuk havalara bıraktı. Sonbahar aylarının son zamanlarında bu sene kar yağıp yağmayacağı merak konusu oldu. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında kış aylarının yaklaşmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2024'te İstanbul'a kar ne zaman yağacak? soruları gündeme gelirken hava sıcaklıklarının İstanbul'da da ciddi oranda düşeceği beliritliyor. Peki İstanbul'a kasımda kar yağacak mı?Yarından itibaren yeniden yağışlı havanın etkisi altına girecek olan İstanbul'da, 26 Kasım Pazar günü kar bekleniyor.Öte yandan 19 Kasım Pazar günü İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olmuştu.İstanbul'a kar yağacak mı? sorusu ile ilgili araştırmalar havaların soğumasıyla beraber merak edilmeye başlandı. Kasım ayına girilmesiyle beraber hava sıcaklıkları ciddi derecede düştü. Kurak ve sıcak bir yaz mevsimi geride bırakılırken yağışların başlaması bir nebze de olsa sevindirdi. Öte yandan bu yıl ciddi derecede kar yağışı olacağı ve çok soğuk bir kış geçirileceği çeşitli uzmanlar tarafından ifade edildi. İstanbul'a kar yağacak mı? sorusu da bu sebeple araştırılmaya başlandı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen bu ay içerisinde Doğu Anadolu'ya kar yağışı olacağını ifade ederken İstanbul için de tarih verdi.CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında İstanbul için beklenen kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şen yaptığı açıklamada, "İstanbul'a kar Ocak ayına kadar biraz zor yağar gibi gözüküyor. Yerde kalır mı, o da biraz şüpheli. Yağışların barajlardaki etkisine bakıyoruz ama pek bir etkisi olmuyor." ifadelerine yer verdi.İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında kış aylarının yaklaşmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vali Gül, "İstanbul'a ya bir ay erken ya bir ay geç mutlaka kar yağacak. Bu nedenle karla mücadelede alt yapı hizmetlerimizi şimdiden planlamamız lazım" dedi.Vali Gül, kar yağışının ne zaman ve ne kadar olacağının belli olmadığını, ancak Kasım ayına girildiği için kar yağışının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Ayrıca, "Kar yağdığında İstanbul'un 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacağı belli. O açıdan da karla mücadele anlamında araçlarla ilgili, altyapı hizmetleriyle ilgili çalışmaları şimdiden planlamamızda fayda var" ifadelerini kullandı. Ayrıca, okullar ve kamu kurumlarında çalışan engelli ve hastalığı olan kişilerin durumlarının da önceden planlanması gerektiğini ekledi.