Paribu son dakika: Paribu çöktü mü? 4 Nisan Paribu açılmıyor? - Paribu güncelleme neden açılmıyor?

PARİBU'DAN AÇIKLAMA



Paribu'nun Twitter'daki destek hesabı olan "Paribu Destek" hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"1 Nisan sabah 06.00 ile 08.00 arası versiyon güncellemesini de içeren planlı bakım çalışması yapılacaktır. Bu esnada Paribu hesabına girişler ve işlemler geçici olarak durdurulacaktır."



PARİBU NE ZAMAN DÜZELECEK?



Paribu'daki erişim sıkıntısının önümüzdeki saatler içerisinde düzelmesi bekleniyor.



Telefonunuzdaki Paribu uygulamasını güncelleyerek son versiyonu indirebilirsiniz.





Konuyla ilgili Paribu tarafından yeni bir açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz. GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



Paribu'nun Twitter'daki destek hesabı olan "Paribu Destek" hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"1 Nisan sabah 06.00 ile 08.00 arası versiyon güncellemesini de içeren planlı bakım çalışması yapılacaktır. Bu esnada Paribu hesabına girişler ve işlemler geçici olarak durdurulacaktır."Paribu'daki erişim sıkıntısının önümüzdeki saatler içerisinde düzelmesi bekleniyor.Telefonunuzdaki Paribu uygulamasını güncelleyerek son versiyonu indirebilirsiniz.Konuyla ilgili Paribu tarafından yeni bir açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kripto para borsalarından olan Paribu'da 1 Nisan 2023 Cumartesi sabahı erişim sıkıntıları yaşanıyor. Kullanıcılar, Paribu'ya giriş yapamazken sosyal medyada "Paribu çöktü mü, ne oldu?" sorularının yanıtları merak konuu oldu. Paribu Destek hesabından Twitter'da bir açıklama yapılırken versiyon güncellemesi yapıldığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından "Paribu ne zaman düzelecek?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte,41 Nisan 2023 Paribu erişim sıkıntısı nedeniyle yaşanan son gelişmelerCumartesi sabahından itibaren kullanıcılar uygulamaya giriş yapamamaya başladı. Erişim sıkıntıları nedeniyle Paribu'nun çöktüğü ve ne zaman düzeleceği merak edilmeye başlandı.