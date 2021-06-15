Paralimpik atıcı Suzan Çevik'ten Tokyo kotası

Paralimpik atıcı Suzan Çevik, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda mücadele eden Suzan Çevik, kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde 177.6 toplam puanla 5. sırayı elde etti ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı.



Tokyo Paralimpik Oyunları'na son kez kota hakkı veren Para Atıcılık Dünya Kupası'nda mücadele eden diğer milli sporcular Aysel Özgan, Taha Yasin Küsmüş, Cevat Karagöl, Yunus Bahçeci ve Erhan Coşkuner'in şansı ise devam ediyor.



