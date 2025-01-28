Osmanlı Padişahları Neden Hacca Gitmedi?

Osmanlı padişahları aynı zamanda İslam dünyasının halifesi unvanını taşıyordu. Başkent İstanbul'dan aylarca uzak kalacak bir hac yolculuğu, iç isyanlara veya dış tehditlere davetiye çıkarabilirdi. Özellikle Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sonrası artan hilafet sorumluluğu, padişahların ülkeden uzaklaşmasını riskli hale getiriyordu.

Dönemin alimleri, padişahların "devlet işlerinin aksaması" nedeniyle hac ibadetini vekaleten yaptırabileceğini belirtmişti. Bu görüşe göre, sultanlar halkının huzuru için cihatla yükümlüydü ve hac vazifesini vekillere devredebiliyordu. Örneğin, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hürrem Sultan'ın vakıflar üzerinden Mekke'ye yaptığı yardımlar, bu sembolik temsili güçlendirdi.

16-17. yüzyıllarda hac yolculuğu 3-6 ay sürüyordu. Çöl iklimi, eşkıya saldırıları ve hastalık riskleri, padişahların seyahatini neredeyse imkansız kılıyordu. IV. Murat gibi hac niyetiyle yola çıkan padişahlar bile (1630) güzergâhtaki isyanlar nedeniyle geri dönmek zorunda kalmıştı.

Padişahlar fiziken gitmese de Mekke-Medine'ye olan bağlılıklarını sürekli vurguladı. Kabe'nin tamiri, Hicaz demiryolu projesi ve surre alaylarıyla (hediye kervanları) bölge halkının desteği sağlandı. Özellikle II. Abdülhamid'in Hicaz Demiryolu inşası, bu bağın en somut örneklerindendir.

5. Taht Kavgaları ve İktidar Boşluğu Riski



Padişahların uzun süreli yokluğunda taht kavgaları çıkma ihtimali yüksekti. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren kardeş katli yasası gibi sert önlemler alınması bile bu riski ortadan kaldırmaya yetmiyordu. Bu nedenle padişahlar, iktidarını korumak adına hac farizasını ertelemeyi tercih etti.

Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi dönüşünde hac niyetiyle yola çıksa da hastalığı nedeniyle vefat etti.

Genç Osman tahttan indirilmeden önce hac planları yapsa da bu gerçekleşmedi.



