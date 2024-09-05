Osimhnen neden kadro dışı bırakıldı?

Osimhen'in kadro dışı kalmasının altında yatan nedenin, genç oyuncunun transfer isteğinin, yüksek bonservis talebi dolayısıyla reddedilmesi olduğu iddia ediliyor. Peki, transfer marketine göre dünyanın en pahalı 5 santraforundan birisi olan Osimhen neden kadro dışı kaldı? İşte, konunun tüm detayları

Victor Osimhen'in Napoli'de kadro dışı kalmasının ardında, Al-Ahli'ye transferinin son anda gerçekleşmemesi yatıyor. Napoli'nin, Al-Ahli'nin teklif ettiği 80 milyon euroya ek olarak 5 milyon euro daha talep etmesi nedeniyle transfer iptal oldu. Bu durumun ardından Osimhen, kulübe kızgınlığını dile getirdi ve Napoli yönetimiyle arasında gerilim yaşandı. Bunun sonucunda Napoli, Osimhen'i kadro dışı bıraktı ve 9 numaralı formasını Romelu Lukaku'ya verdi.