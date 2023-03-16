Oruç ne zaman? 2023 ilk oruç ne zaman, hangi gün? Ne zaman, hangi gün oruçluyuz?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Ramazan İmsakiyesi 2023 sahur ve iftar vakitleri... Rahmet ve bereket mevsimi Ramazan ayı 2023 için sayılı günler kaldı. Sahur, oruç ve teravih vakitleri için Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu, "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden 2023 Ramazan İmsakiyesini paylaştı. Ramazan imsakiyesi Türkiye ve yabancı ülkeler için ayrı olarak hazırlandı. Ayrıca Diyanet'in 'Vakit Hesaplama Bölümü' ekranı aracılığıyla da 81 ilde ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların namaz, imsak ve iftar vakitleri öğrenilebilecek. İslam dünyasında manevi huzur ve heyecanla beklenen Ramazan-ı Şerif 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak. 11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı ile ilk oruç ne zaman sorusuna yanıt arayanlar, imsakiye üzerinden il il sahur saatlerini öğrenebilecekler. Peki, ramazana kaç gün kaldı? İlk oruç hangi gün ve ilk sahur saat kaçta? İşte, 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il (tüm illerin) sahur saatleri ve Ramazan İmsakiyesi görüntüleme ekranı...Diyanet'in yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayının 1. günü 23 Mart Perşembe olarak gözüküyor. Bu sebeple de ilk sahura 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece kalkılacak. Böylelikle 23 Mart 2023 tarihi senenin ilk oruçlu günü olacak.23 Mart 2023 tarihi senenin ilk oruçlu günü olacak. 23 Mart Perşembe günü de orucun 1. Günü olacak.Bu sene ilk sahura 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece kalkılacak. 22 Mart akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.11 Ayın Sultanı Ramazan Başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uydu görüntüleri referans alınrak hesaplanıyor. Özellikle Arap Ülkesinde ise Ramazan başlangıcı Ramazan Hilali çıplak gözler bakılarak görülüyor. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 2023 Ramazan Hilali 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece görülecek.Buna göre 2023 Ramazan Ayının ilk günü 23 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.Teravih namazı bilindiği üzere Ramazan gecelerinde cemaatle veya ferdi olarak eda ediliyor. 2023 Teravih namazı; Ramazan ayının ilk gecesi yani 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece yatsı enazıyla birlikte kılınacak.Ramazan ayının son yatsı namazı Şevval Ayı'nın ilk gecesi olacağı için;2023 Ramazan ayının son taeravih namazı 19 Nisan Perşembe gününü 20 Nisan Cuma gününe bağlayan gece yatsı ezanı vaktinin girmesiyle kılınacak.Sözlükte "sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder. Bazı hadislerde bunun için "ekletü's-sehar / ekletü's-sühûr" tabiri kullanılmıştır.Sahur kelimesi çok sayıda hadiste geçmektedir (Wensinck, el-Muʿcem, "ṣvm" md.). Tefsir, hadis ve fıkıh kaynaklarının ortaklaşa verdiği, başlangıçta oruç yasakları geceden başladığı halde Bakara sûresinin 187. âyetiyle bu sürenin fecre kadar uzatıldığı yönündeki bilgi dikkate alındığında sahura imkân veren temel meşruiyet delili bu âyetin, "Fecirden siyah ip beyaz ipten sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin ve için" meâlindeki kısmı olup sahura kalkmanın dinen teşvik edildiğini gösteren dayanak konuya ilişkin hadislerdir.2023 Ramazan Ayının ilk sahuruna ise 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece kalkılacaktır.