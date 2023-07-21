Optisyenlik Taban Puanları ve Optisyenlik Sıralamaları 2023 | YÖK ATLAS Özel ve Devlet Üniversiteleri Optisyenlik Taban Puanları ve Kontenjanlar

|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|5
|335,34
|206262
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (İÖ) (Burslu)
|TYT
|5
|329,23
|227205
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|7
|313,01
|292955
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|7
|312,28
|296281
|Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|4
|305,87
|327517
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (İÖ) (Burslu)
|TYT
|3
|298,85
|366083
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|6
|295,10
|388543
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|65
|293,32
|399756
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|5
|291,87
|409062
|Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|5
|290,60
|417581
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|8
|288,63
|430961
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|Optisyenlik (İÖ) (Burslu)
|TYT
|3
|287,13
|441457
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (İÖ) (Burslu)
|TYT
|8
|286,37
|446781
|Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|6
|285,58
|452458
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|6
|284,77
|458241
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|5
|278,78
|504668
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|9
|275,17
|534602
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|60
|275,13
|534862
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|70
|274,05
|544308
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|6
|273,87
|545920
|İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İzmir) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|6
|273,82
|546356
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|6
|273,63
|548076
|İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|6
|271,87
|563719
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|50
|270,99
|571676
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|12
|270,37
|577258
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|9
|269,74
|583158
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|5
|269,14
|588634
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (İÖ) (Burslu)
|TYT
|8
|268,81
|591711
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (İÖ) (Burslu)
|TYT
|8
|267,15
|607608
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|75
|267,02
|608816
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|60
|266,66
|612294
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|7
|266,04
|618370
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (İÖ) (Burslu)
|TYT
|8
|265,78
|620898
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|10
|265,38
|624840
|Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|9
|265,31
|625558
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|5
|265,24
|626255
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|10
|264,95
|629145
|Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|8
|264,25
|636039
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|65
|263,22
|646274
|Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|6
|263,11
|647367
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|11
|262,92
|649362
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|65
|262,03
|658703
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|55
|259,64
|683884
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|7
|259,46
|685846
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|40
|259,03
|690426
|Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (İÖ) (Burslu)
|TYT
|7
|258,75
|693381
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|60
|258,44
|696759
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|45
|255,23
|732799
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Optisyenlik (İÖ)
|TYT
|50
|254,39
|742438
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|70
|250,95
|782584
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|50
|250,80
|784262
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|50
|250,16
|791985
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|40
|249,38
|801152
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|60
|248,75
|808385
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|60
|248,49
|811666
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|60
|247,64
|821877
|Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|70
|243,63
|869348
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|30
|243,15
|874946
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|16
|242,65
|880863
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|80
|241,87
|889916
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|3
|241,13
|898465
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|75
|240,77
|902690
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|30
|240,77
|902778
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|45
|237,93
|935608
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|70
|237,17
|944512
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Optisyenlik (İÖ)
|TYT
|50
|236,99
|946621
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|40
|235,24
|967184
|Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|40
|234,85
|971788
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|40
|232,69
|997967
|Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)
|Optisyenlik (İÖ)
|TYT
|40
|232,57
|999371
|Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|60
|232,17
|1004356
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|60
|231,37
|1014085
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|30
|230,83
|1020676
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|33
|230,28
|1027704
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Optisyenlik (İÖ)
|TYT
|60
|225,34
|1091569
|Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|60
|224,42
|1103795
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|60
|223,45
|1116889
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|40
|223,04
|1122449
|Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|60
|222,73
|1126457
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Optisyenlik (Ücretli)
|TYT
|30
|222,56
|1128915
|Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|21
|221,09
|1148702
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|220,15
|1161411
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|40
|219,52
|1169826
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|40
|218,57
|1182461
|İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İzmir) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|217,77
|1193135
|Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|40
|216,70
|1207318
|Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|40
|214,82
|1232851
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|214,44
|1238048
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|60
|210,72
|1290627
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|50
|210,06
|1300237
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|209,52
|1308350
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|209,26
|1312204
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Optisyenlik (Ücretli)
|TYT
|16
|207,64
|1336447
|Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)
|Optisyenlik (İÖ)
|TYT
|60
|207,58
|1337227
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|Optisyenlik (İÖ)
|TYT
|30
|204,53
|1383715
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|204,14
|1389823
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|199,86
|1455490
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|54
|199,25
|1464925
|Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Optisyenlik (%25 İndirimli)
|TYT
|34
|198,39
|1477763
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|41
|194,03
|1538336
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC)
|Optisyenlik (Burslu)
|TYT
|17
|188,94
|1590084
|İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|188,87
|1590591
|Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Optisyenlik (Ücretli)
|TYT
|46
|188,60
|1592478
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|1
|187,46
|1599557
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|Dolmadı
|Dolmadı
|Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|41
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|36
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (Ücretli)
|TYT
|3
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|64
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|41
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|30
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|17
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|17
|Dolmadı
|Dolmadı
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|18
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|Optisyenlik (%25 İndirimli)
|TYT
|68
|Dolmadı
|Dolmadı
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (Ücretli)
|TYT
|1
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|33
|Dolmadı
|Dolmadı
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|Dolmadı
|Dolmadı
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|17
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|31
|Dolmadı
|Dolmadı
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|61
|Dolmadı
|Dolmadı
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|Dolmadı
|Dolmadı
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|Dolmadı
|Dolmadı