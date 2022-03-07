Önder Karaveli: "Beşiktaş'ın hedefi ikincilik"

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Başakşehir maçı öncesinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Önder Karaveli: 'Beşiktaş'ın hedefi ikincilik'
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07 Mart 2022 19:26
Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir'i ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin lig ikinciliği olduğunu söyleyen Karaveli, "Her zaman oynattığımız oyunun daha iyisini izletmek istiyoruz. İnsanları oynadığımız oyunla tatmin etmek istiyoruz. Sonrasında skor da gelirse güzel olur. Kayserispor maçı çok üzücüydü. Harika oynadık ama iki pozisyon verdik ve elendik. Çok istiyorduk, Avrupa'ya gitmenin en kısa yoluydu. Beşiktaş'ın hedefi var. Lig ikinciliğini istiyoruz. Üstümüzdeki takımlardan ikisi puan kaybetti. Kazanmak ve üst tarafa yaklaşmak istiyoruz." dedi.

Batshuayi ve Larin tercihleri hakkında konuşan Beşiktaş'ın teknik patronu, "Michy Batshuayi atamıyordu, golcümüzle ilgili konuşuluyordu. Güven Yalçın, Michy Batshuayi ve Cyle Larin oynayabilir. Domagoj Vida'nın sakatlığı vardı. Serdar Saatçi'yi yazdık. Ona çok güveniyoruz. Orta sahada da Can Bozdoğan'ı kullanacağız. Daha önce de kullandık." ifadelerini kullandı.

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