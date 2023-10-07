Haber Tarihi: 07 Ekim 2023 17:30 - Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023 17:30

Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 MEB Takvimi

Yaz tatili ardından öğrenciler, ders zilinin çalmasıyla birlikte okula dönecek ve yeni dönemin heyecanını yaşayacak. Okul hazırlıklarına başlayan veliler "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar açılacak.

Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 MEB Takvimi
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2023-2024 okulların açılış tarihi, öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Yaz tatilinin bitmesine 1 ay gibi bir zaman kala, okul öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan yeni eğitim öğretim yılı takvimini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.

2023-24 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı.

Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

ARA TATİL TARİHLERİ
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.


Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

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