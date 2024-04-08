Haber Tarihi: 08 Nisan 2024 10:25 - Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2024 10:25

Noterler açık mı? 8 Nisan bugün noterler pazartesi açık mı?

Noterler açık mı? 8 Nisan bugün noterler pazartesi açık mı? Ramazan Bayramı tatilinin öncesinde noterde vekaletname, tespit tutanağı gibi işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, bayram tatilinde noterlerin akıbetini merak ediyor. Tatil öncesinde resmi işlerini tamamlayamayanlar bu konu ile ilgili internet üzerinden araştırmalarına hız verdi. Peki, noterler bayramda açık mı, çalışıyor mu?

Noterler açık mı? 8 Nisan bugün noterler pazartesi açık mı?
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Noterlerin çalışma saatleri, 9 günlük bayram tatili nedeniyle vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. "Noterler yarın açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtı, özel işlerini halledecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı gününün de bayrama dahil edilmesiyle, Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştı. Peki, noterler yarın açık mı/kapalı mı? Noterler 8-9 Nisan'da çalışıyor mu? 

NOTERLER (PAZARTESİ) AÇIK MI?

Noterler, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için 10-12 Nisan tarihlerinde çalışmayacak.

Ramazan Bayramında yapılacak 9 günlük tatil, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanları kapsayacak. Noterler, Adalet Bakanlığı ile eşgüdümlü çalıştığı için sistemleri bağlılık taşıyor.

Buna göre; Noterler, 8 Nisan Pazartesi günü ve 9 Nisan Salı günü yarım gün açık olacak.

NOTERLER BAYRAMDA AÇIK MI?

8-9 Haziran Pazartesi ve Salı günü idari izin kapsamında alındığı için bu tarihten itibaren noterler kapalı olacak.

Noterler resmi tatillerde çalışmıyor. Ramazan Bayramı'nda noterler kapalı olacak.

NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK MI?

Yurt genelinde nöbetçi noter uygulaması hayata geçti fakat, Türkiye Noterler Birliği sayfası üzerinden kontrol edildiğinde, bayram tatili süresinde nöbetçi olarak faaliyet gösteren noter bürosu yok.
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