Norveç için kapıyı Sörloth açtı!

Norveç, Cebelitarık deplasmanında zorlandı ancak 43. dakikada Sörloth'un perdeyi açmasının ardından 3-0 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Norveç için kapıyı Sörloth açtı!
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25 Mart 2021 00:37
20222 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Cebelitarık ile Norveç karşı karşıya geldi. Victoria Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Norveç, 3-0'lık skorla kazandı.

Norveç'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Alexander Sörloth, 45. dakikada Kristian Thorstvedt ve 7. dakikada Jonas Svensson attı.

Galatasaray'da forma giyen Martin Linnes, 62. dakikada Svensson'un yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Norveç, gruba 3 puanla başladı. Cebelitarık ise puanla tanışamadı.

Norveç, bir sonraki maçta Millilerimiz ile Malaga'da karşılaşacak. Cebelitarık ise Karadağ deplasmanına gidecek.



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