Neslihan Arın, Dünya Badminton Şampiyonası'nda mücadele edecek

2023 Dünya Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi Neslihan Yiğit Arın temsil edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Neslihan Arın, Dünya Badminton Şampiyonası'nda mücadele edecek
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21 Ağustos 2023 15:46
Danimarka'da düzenlenen 2023 Dünya Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi Neslihan Yiğit Arın temsil edecek.

Başkent Kopenhag'da bugün başlayan organizasyona tek kadınlar kategorisinde katılacak Neslihan, ilk turda yarın Avustralya adına yarışan Tiffany Ho ile karşılaşacak.

Neslihan, rakibini elemesi durumunda ikinci turda 2 numaralı seribaşı Japon Akane Yamaguchi'nin rakibi olacak.

Dünya Badminton Şampiyonası, 27 Ağustos'ta sona erecek.

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