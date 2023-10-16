Haber Tarihi: 16 Ekim 2023 12:18 - Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 12:18

Navtex nedir, ne demek? Navtex ilan etmek ne anlama gelir? | Türkiye Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etti

Türkiye Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etti. Türk Deniz Kuvvetleri yayınladığı NAVTEX mesajında, Kıbrıs açıklarında tatbikat yapacağını duyurdu. Tatbikatın 16-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi. Peki, Navtex nedir, Navtex ilan etmek ne demek?

Navtex nedir, ne demek? Navtex ilan etmek ne anlama gelir? | Türkiye Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etti
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Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de tatbikat yapmaya hazırlanıyor.
Kıbrıs açıklarında yapılacak olan tatbikata ilişkin, Antalya istasyonundan bildiri yayınlandı.

Antalya İstasyonu'ndan yayınlanan denizcilik bildiriminde (NAVTEX mesajı) Kıbrıs açıklarında tatbikat yapacağını duyurdu.

Tatbikat 16 - 20 Ekim tarihlerinde olacak

Türk Deniz Kuvvetleri, 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de fiili atış eğitimlerinin yapılacağı faaliyet için denizcilik bildiriminde bulundu. 13 Ekim'de Antalya İstasyonu'ndan yayımlanan NAVTEX mesajında, "Atış eğitimi, 16-20 Ekim saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

NAVTEX NEDİR?

Navtex deniz seyir ikazlarını, meteorolojik tahminleri ve ikazları, arama kurtarma ilanlarını ve gemiler için yayınlanan benzer bilgileri gemilere anında iletmek için tasarlanmış uluslararası bir iletişim sistemidir.

NAVTEX İLAN ETMEK NE DEMEK?


Navtex ilanı bu cihaz üzerinden yapılan bildirimi ifade eder. Navtex, aynı zamanda küçük, düşük maliyetli ve mesajları kâğıda basabilen radyo alıcısını kendi içinde bulunduran gemilerin köprüüstüne monte edilen, Deniz Kuvvetlerinin ilgi alanına giren sahalardaki bahsedilen mesajları almak üzere ilgi sahalarını seçme imkânı tanıyan bir cihazdır.

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