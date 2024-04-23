Nathan Redmond, Premier Lig'de kayıp!

Geçtiğimiz sezon oyunuyla Beşiktaş taraftarının beğenisini kazanan Nathan Redmond, bu sezon Premier Lig'de umduğunu bulamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nathan Redmond, Premier Lig'de kayıp!
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23 Nisan 2024 10:43
Son güncelleme 23 Nisan 2024 10:48
Geçtiğimiz sezon özellikle ligin ikinci devresinde oynadığı oyunla Beşiktaş taraftarının gönlüne taht kuran Nathan Redmond, transfer olduğu Premier Lig ekibi Burnley'de istediğini bulamadı.

30 yaşındaki İngiliz sağ kanat, bu sene sadece 15 maçta forma şansı bulurken takımı adına gol ya da asist katkısı yapamadı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Redmond'ın kariyer planlamasında hata yaptığı ve gelecek dönemlerde iyi bir takımda forma giyme şansının zor olduğu belirtildi. 

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI 

Beşiktaş'taki tek sezonunda 28 maça çıkan Redmond, 6 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti. 

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