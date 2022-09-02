Nantes, Mustafa Muhammed ile çok mutlu

Mustafa Muhammed'i Galatasaray'dan kiralayan Fransız kulübü Nantes, Mısırlı oyuncunun performansından çok memnun...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Nantes, Mustafa Muhammed ile çok mutlu
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02 Eylül 2022 12:38
Tartışmalı bir şekilde Galatasaray'dan Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralanan Mustafa Muhammed, Fransa'daki performansıyla büyük ses getirmeye başladı.

Ligin 3. haftasında oynanan Marsilya maçında 1 asist yapan Mısırlı yıldız, Toulouse karşısında ise 1 gol ve 1 asistle galibiyetin mimarı olmuştu. Önceki akşam Strasbourg önünde ilk kez 11'de sahaya çıkan Mustafa Muhammed 85. dakikada attğı güzel golle skoru 1-1'e getirdi ve gecenin yıldızı oldu. 90 dakika sahada kalan yıldız futbolcunun performansı Fransız basınından da büyük övgü aldı.

Galatasaray ile Nantes arasında yapılan anlaşmaya göre Mustafa Muhammed'in 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Mısırlı forvetin bu çizgisini sürdürmesi durumunda Nantes'in kesin olarak bu opsiyonu kullanacağı belirtiliyor.

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