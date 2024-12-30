Nantes, Anthony Lopes'i transfer etti

Nantes, Lyon forması giyen 34 yaşındaki kaleci Anthony Lopes'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Nantes, Anthony Lopes'i transfer etti
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30 Aralık 2024 21:57
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Lyon forması giyen 34 yaşındaki kaleci Anthony Lopes'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız oyuncuya bonservis bedeli ödenmeyeceği belirtilirken, 6 aylık sözleşmede sezon sonunda devreye girebilecek 2 yıllık bir opsiyon olduğu kaydedildi.

Lopes, Nantes'da 16 numaralı formayı giyecek.

Kariyeri boyunca Lyon forması giyen Fransız kaleci, bu sezon Fransız ekibinde hiçbir maçta forma giyemedi.
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