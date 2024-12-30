Nantes, Anthony Lopes'i transfer etti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Lyon forması giyen 34 yaşındaki kaleci Anthony Lopes'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız oyuncuya bonservis bedeli ödenmeyeceği belirtilirken, 6 aylık sözleşmede sezon sonunda devreye girebilecek 2 yıllık bir opsiyon olduğu kaydedildi.
Lopes, Nantes'da 16 numaralı formayı giyecek.
Kariyeri boyunca Lyon forması giyen Fransız kaleci, bu sezon Fransız ekibinde hiçbir maçta forma giyemedi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız oyuncuya bonservis bedeli ödenmeyeceği belirtilirken, 6 aylık sözleşmede sezon sonunda devreye girebilecek 2 yıllık bir opsiyon olduğu kaydedildi.
Lopes, Nantes'da 16 numaralı formayı giyecek.
Kariyeri boyunca Lyon forması giyen Fransız kaleci, bu sezon Fransız ekibinde hiçbir maçta forma giyemedi.