Muslera'dan idmanda Acun Ilıcalı'ya gönderme

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam ederken resmi hesaplardan günün antrenmanına dair videolar paylaşıldı. Sarı kırmızılı kulübün paylaştığı videolarda Fernando Muslera ile Torreira'nın yer aldığı anlar ise en dikkat çekeni oldu.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Hatayspor maçından sonra 'aktör' dediği Torreira için takım arkadaşı Muslera'dan gönderme geldi.
'YENİ AKTÖR KIVANÇ'
Antrenman sahasına çıkarken Torreira'yı kameralara gösteren Muslera, "Kıvanç burada. Kıvanç yeni aktör" ifadelerini kullandı.
ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı lider Galatasaray'ın Göztepe maçında Torreira'nın elle oynama pozisyonu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
''Biz bir mücadele içindeyiz. Adaletsizlik olur ama bu kadar mı olur, hayret içindeyim. Torreira'nın pozisyonu... Torreira iyi aktör. Dikkat edin orada göğsünü tutuyor, eliyle çıkarıp göğsünü tutuyor. Eğitimini almış. Hakemin gözü önünde hakemi alkışlıyor, hakem de futbolcuya bakıyor. Dünyanın her yerinde sarı kart. Veremiyor. Sadece bu sene 35-40 sarı kart vermemişler. Adamın iki ayağına basana kırmızı kart vermezsen, son adamı düşürene kırmızı kart vermezsen ne olacak. Gündemimiz yarın, Türkiye'deki hakem rezaleti.''
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Hatayspor maçından sonra 'aktör' dediği Torreira için takım arkadaşı Muslera'dan gönderme geldi.
'YENİ AKTÖR KIVANÇ'
Antrenman sahasına çıkarken Torreira'yı kameralara gösteren Muslera, "Kıvanç burada. Kıvanç yeni aktör" ifadelerini kullandı.
ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı lider Galatasaray'ın Göztepe maçında Torreira'nın elle oynama pozisyonu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
''Biz bir mücadele içindeyiz. Adaletsizlik olur ama bu kadar mı olur, hayret içindeyim. Torreira'nın pozisyonu... Torreira iyi aktör. Dikkat edin orada göğsünü tutuyor, eliyle çıkarıp göğsünü tutuyor. Eğitimini almış. Hakemin gözü önünde hakemi alkışlıyor, hakem de futbolcuya bakıyor. Dünyanın her yerinde sarı kart. Veremiyor. Sadece bu sene 35-40 sarı kart vermemişler. Adamın iki ayağına basana kırmızı kart vermezsen, son adamı düşürene kırmızı kart vermezsen ne olacak. Gündemimiz yarın, Türkiye'deki hakem rezaleti.''